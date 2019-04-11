Министр внутренних дел, генерал-полковник милиции Рахимзода Рамазона Хамро и председатель Государственного комитета национальной безопасности, генерал-полковник Саймумин Ятимов наградили победителей конкурса по оперативно-розыскной деятельности среди сотрудников органов внутренних дел и Государственного комитета национальной безопасности.

В конкурсе «Лучший оперативный работник» приняли участие 20 сотрудников МВД и ГКНБ, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел РТ.

Первые места заняли сотрудница ГКНБ Наргис Раджабова и сотрудник МВД капитан милиции Авазджон Саидов - они были поощрены денежной премией в размере 5 тысяч сомони.

vkd.tj 1 /10

На втором месте сотрудник ГКНБ прапорщик Бехруз Воситов и сотрудник МВД капитан милиции Анушервон Зоидзода, которые удостоены денежной премии в размере 4 тысячи сомони.

Обладателям третьих мест стали сотрудник КГНБ прапорщик Умаралии Файзали и сотрудник МВД старший лейтенант милиции Довуд Сиджоев - они получили премию в размере 3 тысячи сомони.

Прапорщик Турабой Давлатзода - сотрудник ГКНБ и лейтенант милиции Юсуф Шерализода удостоены нагрудных знаков Министерства внутренних дел «Лучший оперативный работник».

Другие активные участники за отличную службу и высокие профессиональные навыки в области оперативно-розыскной деятельности были награждены грамотами и благодарственными письмами, сообщает пресс-служба МВД.

«Рамазон Рахимзода подчеркнул, что одним из направлений деятельности правоохранительных органов является оперативно-розыскная деятельность. Поэтому проведение подобных конкурсов способствует профессионализму и сотрудничеству в реализации возложенных служебных задач всех правоохранительных органов. Саймумин Ятимов подчеркнул, что результатом этого конкурса, прежде всего, является укрепление дружбы и братства между двумя структурами в целях обеспечения общественного порядка и процветания в нашей стране», - отмечается в сообщении на сайте МВД.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.