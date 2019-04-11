Стала известна судейская бригада, которая рассудит матч второго тура группового этапа Кубка АФК-2019 в Центральной зоне в квартете «D» между клубами «Худжанд» (Таджикистан) и «Дордой» (Кыргызстан).
Эту встречу рассудит судейская бригада из Индии. Главным арбитром на поле будет 42-летний рефери ФИФА Срикришна Коимбаторе Рамасвами, который является арбитром международной категории с 2010 года. На линиях ему будут помогать соотечественники – ассистенты рефери ФИФА 41-летний Энтони Абрахам и 34-летний Суманта Дутта.
Функции четвертого судьи исполнит 42-летний рефери ФИФА Масуд Туфайли из Сирии. Инспектировать судей будет Хедаят Момбени из Ирана, а комиссаром матча назначен Мохаммад Саид Хассан Аль-Хаддад Аль-Хаттави, сообщает пресс-центр ФФТ.
Матч второго тура группового этапа Кубка АФК-2019 между «Худжандом» и «Дордоем» состоится в среду, 17 апреля, на стадионе «20-летия Независимости Таджикистана» в Худжанде.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
МВД и ГКНБ определили лучших оперативников
Некоторые улицы и микрорайоны Душанбе снова останутся без света
В отношении экс-главы "Таджик Эйр" возбуждено уголовное дело. Он задержан
Юношеская сборная Таджикистана стала обладателем Кубка «Шелкового пути – Хуашань-2019»
Салом алейкум, Таджикистан! Анонсы событий, день в истории, прогноз погоды на 11 апреля 2019 года
«Мы всего лишь близняшки, а не люди из будущего»
9 скандальных фото папарацци
"Абсолютный монстр": ученым впервые удалось сфотографировать черную дыру
«Соловьиное гнездо» или кто такой «таджикский Левитан»?
Под Ташкентом акушерка украла и продала младенца за $100
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста