Комроншох Устопириён становился чемпионом Азии дважды: в 2017 и 2018 годах

В Объединенных Арабских Эмиратах в городе Фуджайра 20-23 апреля состоится чемпионат Азии, в котором выступят девять таджикских дзюдоистов.

На татами выйдут таджикские дзюдоисты Махмадризо Кувватов (весовая категория до 60 кг)Ёкубджон Бокиев (до 66 кг), Бехруз Ходжазода, (до 73 кг), Акмал Муродов (до 81 кг), Комроншох Устопириён (до 90 кг), Саидджалол Саидов (до 100 кг) Шакармамад Мирмамадов и Темур Рахимов (свыше 100 кг).

Всего в чемпионате ожидается выступление 292 спортсменов (181 мужчин и 111 женщин) из 78 государств мира.

Напомним, таджикский борец Комроншох Устопириён в 2017 и 2018 году стал чемпионом Азии в весовой категории до 90 кг.

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