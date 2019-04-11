Реальный рост ВВП Таджикистана в 2019 году составит 5%, что на 2 процентных пунктов ниже показателя прошлого года, говорится в обновленном обзоре World Economic Outlook.

Рост на аналогичном уровне в течение нынешнего года прогнозировали аналитики МВФ октябрьском обзоре.

Согласно прогнозам Фонда, в 2020 году рост ВВП Таджикистана замедлится до 4,5%.

Сравнительно высокий рост ВВП в 2019 году среди стран СНГ в новом обзоре МВФ прогнозируется Туркменистану – 6,3%.

Узбекистану, как и Таджикистану, предсказывает рост на уровне 5%, Кыргызстану – 3,8%, Казахстану – 3,2%, Армении и Грузии по – 4,6%, Молдове – 3,5%, Украине – 2,7%, Беларуси – 1,8%, а России – 1,6%.

Правительство Таджикистана ожидает в этом году экономический рост на уровне 7%.

Экономисты МВФ в 2018 году прогнозировали нашей республике рост на уровне 5%. Однако, по итогам года, согласно официальным статистическим данным страны, рост составил 7%.

Прогнозы МВФ источник: обзор World Economic Outlook

Отметим, что в опубликованном на днях новом отчете Азиатского банка развития «Обзоре развития Азии» экономике Таджикистана прогнозируется рост на уровне 7% в 2019 году и 6,5% в 2020 году.

Самый высокий рост прогнозируется в Таджикистане благодаря сохранению значительных государственных инвестиций и увеличению денежных переводов.

Самый низкий (3,5% в 2019 году и 3,3% в 2020 году) – в Казахстане из-за снижения цен на нефть и ограничения добычи нефти.

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