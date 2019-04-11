С закрытием международных почтовых служб, таджикистанцы стали испытывать большие трудности при отправке и получении посылок, и даже писем.

Изучив услуги наших почтовых служб, мы попытались ответить на самые распространённые вопросы в наших карточках.

Два года назад, 7 июня, в Таджикистане были закрыты офисы всех международных почтовых служб - DHL, UPS, TNT, Pony Express. На рынке остался только один «почтальон» - EMS Tajikistan, подразделение государственного почтового оператора «Почтаи Точик».

Недавно на рынке появилась и первая частная служба - «Почтаи Аср». У них то мы и спросили, что к чему.