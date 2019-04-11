Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета на территории России, пишет Медуза.
Предполагается, что закон об изоляции Рунета вступит в силу 1 ноября 2019 года, а его отдельные положения — о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен — с 1 января 2021 года.
Затраты на исполнение закона правительство предварительно оценивает примерно в 30 миллиардов рублей.
По словам властей, это защита от угроз — страховка на случай отключения интернета извне.
Перечень потенциальных угроз российскому сегменту интернета пока не составлен. После принятия законопроекта его еще предстоит утвердить правительству России. Одновременно с регламентом обнаружения этих угроз и мерами по их устранению.
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