Раджаббой Ахмадзода заложил первый камень в основание школы и спортивного зала в джамоате Ворух Исфаринского района, сообщает пресс-служба председателя Согдийской области. Эти объекты будут построены при финансовой поддержке исполнительного органа государственной власти Согдийской области, отмечает пресс-служба председателя Согда.

«Современная школа будет построена в селе Сангтуда джамоата Ворух для 720 детей. По проекту здание школы состоит из 3-х этажей и 12 учебных классов», - сообщает пресс-служба, подчеркивая, что с возведением новой школы, решится проблема 500 учеников данного села: сейчас им приходится преодолеть 5 километров пути до школы.

фото пресс-службы председателя Согдийской области

Председатель области также дал старт строительству спортивного зала на 200 мест в селе Калъача джамоата Ворух. По проекту здесь же будет построено новое здание джамоата и площадь национального флага.

Также председатель области поддержал инициативу местных предпринимателей о строительстве детского сада и дал поручение в содействии в проектировании, сообщает пресс-служба.

Раджаббой Ахмадзода в ходе рабочей поездки ознакомился и с реконструкцией Дома культуры джамоата Ворух.

Дом культуры на 650 зрителей находился в плачевном состоянии. Для его реконструкции выделены средства из областного бюджета, и ремонтные работы идут полным ходом. После реконструкции здесь появятся зал бракосочетаний, различные кружки и салон красоты.

Дом кульутры в Ворухе сегодня фото пресс-службы председателя Согдийской области

Как отмечает пресс-служба, в конце рабочей поездки председатель области в зале школы №53 встретился с активными жителями джамоата. Он призвал их к благоустройству, созданию новых рабочих мест, целенаправленному использованию земель.

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