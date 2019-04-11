В 2019 году Таджикистан планирует произвести сев хлопчатника на площади почти 188,5 тыс. га, что на 910 га больше, чем было запланировано в прошлом году. В 2018 году в республике не выполнили план по посеву хлопка: сев был произведен всего на 184,5 га вместо запланированных 187,5 тыс. га.

Для своевременного проведения посевной кампании из числа специалистов и ученых создан республиканский штаб, который руководит компанией и консультирует производителей, сообщили в Минсельхозе РТ.

По состоянию на 9 апреля сев хлопчатника произведен на площади 113,2 тыс. га, что составляет более 60% плана. В посевной кампании лидируют хлопкоробы Хатлонской области, которые выполнили план посева на 78%, этот показатель в Согдийской области составил 29,7%, в РРП - 9,4%.

По словам фермеров, в Согде и Гиссарской долине сев хлопчатника запаздывает из-за частых дождей.

По всей республике для посева хлопчатника задействовано 1 868 единиц техники – тракторов и сеялок.

«Вопросы увеличения площади посевов хлопчатника принято правительством республики в связи с ростом потребностей рынка», — отмечают специалисты Минсельхоза.

В 2017 году под сев хлопка было отведено 174 тыс. гектаров, хлопкоробы собрали рекордные 380 тыс. тонн белого золота. В 2018 году показатель снизился, было произведено около 300 тыс. тонн хлопка.

Хлопок является одной из основных статей экспорта Таджикистана. По данным Агентства статистики, в 2018 году республика экспортировала почти 93 тыс. тонн волокна на $181,6 млн.

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