Кинотеатр им. Навои в Ташкенте

Торжественное открытие Дней таджикского кино в Ташкенте состоится сегодня в кинотеатре им. Алишера Навои.

В течение двух дней в кинотеатрах Ташкента будут показаны художественные фильмы «Воздушный Сафар» Далера Рахматова, «Такси» Файзуллои Файза, «Сон обезьяны» Руми Шоазимова и «Теснина» Мухиддини Музаффара, сообщили «АП» в Минкультуры Таджикистана.

Фото Минкультуры РТ

В министерстве также отметили, что обсуждается вопрос проведения Дней узбекского кино в крупных городах Таджикистана.

Ранее стороны также говорили о намерении приглашать актеров из Таджикистана сниматься в узбекских фильмах и наоборот.

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