Во дворце Хофбург, штаб-квартире Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене, состоялось заключительное заседание Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ).

В его рамках состоялась церемония передачи председательства ФСОБ Республике Таджикистан. Постоянный представитель Швейцарии при ОБСЕ Клод Вильд в торжественной обстановке передал атрибуты председателя ФСОБ постоянному представителю Республики Таджикистан при ОБСЕ Идибеку Каландару.

Постпред Таджикистана, отметив высокий уровень проведения заседаний Форума, а также конструктивный и транспарантный подход швейцарского председательства, подтвердил намерение председательства нашей страны сохранить данную тенденцию, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

Каландар подчеркнул, что председательство Таджикистана будет нацелено на привлечение внимания Форума к приоритетным вопросам региональной безопасности Центральной Азии, а также необходимость укрепления сотрудничества ОБСЕ с региональными организациями в этом регионе.

Кроме того, запланировано обсуждение традиционных вопросов ФСОБ, связанных с мерами укрепления доверия и безопасности, управлением физической защиты запасов лёгкого и стрелкового оружия (ЛСО) и обычных боеприпасов (ЗОБ), а также реализацией положений резолюций 1540 и 1325 Совета Безопасности ООН.

Было отмечено, что в рамках программы таджикского председательства будет проведено Совместное заседание ФСОБ и Постоянного совета ОБСЕ по структурированному диалогу, в ходе которого запланировано привлечение внимания государств-участников ОБСЕ на необходимость принятия совместных мер по противодействию терроризму и насильственному экстремизму на пространстве Организации.

Таджикистан впервые принимает председательство ФСОБ, который является одним из двух основных директивных органов ОБСЕ и действующий на регулярной основе с 1992 года. Благодаря Форуму 57 государств-участников ОБСЕ имеют уникальную платформу для обсуждения актуальных вызовов в сфере безопасности на равноправной основе.

Председательство Таджикистана на ФСОБ охватит период с мая по август 2019 года. Первое пленарное заседание Форума под таджикским председательством состоится в начале мая 2019 года во дворце Хофбург города Вены.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.