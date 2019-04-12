Подготавливаемый ежегодно Американским фондом мира (The Fund for Peace) и влиятельным американским журналом Foreign Policy Индекс отражает способность (и неспособность) властей контролировать целостность своей территории, а также демографическую, политическую и экономическую ситуацию в стране.
В данном рейтинге чем менее дееспособна страна, тем выше ее позиция в рейтинге. То есть страны с худшими показателями размещаются в самом начале списка.
В Fragile States Index 2019 года Таджикистан находится на 65-ом месте (среди 178 стран мира), что на две ступеньки выше прошлогоднего рейтинга. Несмотря на небольшое улучшение позиции, республика всё еще считается самой «недееспособной» страной на постсоветском пространстве.
Сравнительно высокое место среди бывших республик Советского Союза ожидаемо занимают прибалтийские Латвия (152-ое место), Эстония (146) и Литва (142).
Казахстан расположился в рейтинге на 116-ом месте, Армения – 105, Молдова – 103, Беларусь – 99, Украина – 91, Туркменистан – 85, Грузия – 81, Азербайджан – 76, Россия – 73, Узбекистан – 70, а Кыргызстан на 68-ом месте.
Первые три места в рейтинге (самые слабые государства) занимают Йемен, Сомали и Южный Судан. На последнем, 178-м месте находится Финляндия (самое устойчивое государство).
Индекс слабости государств выпускается с 2005 года под названием The Failed States Index. В 2014 году проект переименован в The Fragile States Index. В русскоязычной литературе данный показатель принято называть «Рейтинг недееспособности государств» или «Рейтинг несостоятельности государств».
Авторы исследования считают, что рейтинг может использоваться правительствами для анализа проблемных моментов в их политике и помочь в разработке стратегий, которые могли бы уменьшить вероятность возникновения конфликтов.
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Alijon1 час назад
Нужно обращаться в Совет улемов, чтобы они сказали такие анализы очень большой грех =)))))))
said2 часа назад
способность (и неспособность) властей контролировать целостность своей территории, а также демографическую, политическую и экономическую ситуацию в стране
===
Больше всех обезлюдели на постсоветстком пространстве три бывшие прибалтийские республики. В Лондоне в гостинице я мог не говорить по-английски, т.к. почти весь персонал был из литовцев, а в супермаркете напротив тоже работали сплошь литовцы и поляки. Кстати все неплохо говорящие по-русски. И вдруг ... они в рейтинге самых дееспособных.