Совет улемов Таджикистана призвал молодых граждан страны не уклоняться от воинской службы и опубликовал специальное обращение на сайте Исламского центра Таджикистана.
«Кто любит свою Родину, должен быть преданным своей Родине, нации и культуре. Так как любовь к Родине, защита отечества, территориальной целостности, безопасность и стабильность, поклонение своей культуре и национальным ценностям является долгом каждого мусульманина. Любовь к Родине является одним из показателей имана (веры)», – говорится в заявлении.
В заявлении отмечается, начался весенний призыв в ряды Вооруженных сил, и хотя часть молодёжи добровольно идут выполнять долг перед отечеством, некоторые уклоняются, и даже родители помогают им в этом.
«Уклонение от исполнения священного долга – защищать Родину является тяжким грехом, а те, кто способствуют его совершению, также совершают грех», - говорится в заявление.
Весенний призыв в ряды Вооруженных сил Таджикистана стартовал в стране 1 апреля и продлится до 31 мая.
В Хатлоне призывная кампания выполнена на 32%, в Согде - на 35%, в РРП - на 36%, в Душанбе – на 36%, всего по республике - на 36%.
В рамках нынешней кампании в армию призываются молодые люди 18-27 лет.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Лучшая фотография 2018 года по версии World Press Photo
Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана
Монологи таджикистанцев, которые помнят, как Гагарин полетел в космос
Задержан дважды. МВД сообщило о задержании бывшего директора ГУП «Доступное жилье»
Шараф Давлатмуродов: Победа откроет мне путь в титульную гонку
Таджикистан все еще считают самой слабой страной постсоветского пространства
Энерголимит: где слух, а где - правда?
Кебабы, пиде и пахлава: где в Душанбе попробовать настоящую турецкую еду
Cоратника Джулиана Ассанжа при попытке покинуть страну задержали в Эквадоре
«МегаФон Таджикистан» приглашает на полуфинал чемпионата «Будущее зависит от тебя!»
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
MAX1 час назад
Совет Улемов сами не понимают о чем говорят. То что им диктуют они передают по цепочке. Интересно, а дети и внуки этих улемов хотя бы служили в армии,?
Максим Орлов1 час назад
Нужно распустить этот совет улемов! Что это такое вообще? Где религия и где родину защищать? Если, этот совет был бы полезным для страны и для народа, не было бы столько религиозно неграмотных граждан, которые выехали в другие страны воевать...
Alijon1 час назад
Уважаемый АП, а где мой комментария?
Диер1 час назад
Пусть про взятки, коррупцию, несправедливость и беззаконие говорят. Или это уже не грехи. Про нечистые, грязные, дармовые, украденные у народа, у вкладчиков банков деньги. По пятницам. Громко и внятно. Зачем стесняться.
Гражданин1 час назад
Прикол, грех... Где это написано?
И вообще почему я ДОЛЖЕН служить? Или почему мои дети должны служить?
Что сделало государство для меня? Налоги увеличило, цены, коррупция?
Заметьте, ходил в частную школу, не в государственную. Какие такие привилегии у меня есть, за которые я обязан служить?
Кстати, что там с ценами на интернет у нас?
Guest9111 час назад
Уважаемый улем...
А то что творится во время армии "в курсе" ?!
то что по лицу бьют - это не грех ?!
ногами пинают лежачего - это не грех?!
Дилшод 1 час назад
Собрать всех улемов, и отправить служить в армию! Были бы условие хорошие, тогда все пошли бы добровольно. В реальности новобранцев бьют, и колечат это не служба а школа выживания.
Alijon1 час назад
Калечить человека призывника, издеваться над призывника и убивать призывника тоже большой грех уважаемый Совет улемов!!!! Для с начало устраните все проблемы в гарнизонах, улучшите питание для солдатов, уберите всех дембели, деду и старшина и это не все проблемы!!!!!
Дворник 2 часа назад
Вопрос к Совету Улемов: Деньги давать под процент- это грех? Запрещать носить бороду, хиджаб,никаб- это грех? Да вообще ни лезьте ни в свое дело уважаемые из совета улемов.