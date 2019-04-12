Сотрудники милиции задержали бывшего директора ГУП «Сохтмони манзили дастрас» (Доступное жилье) и директора ООО «Диерсоз» по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

«52-летиний житель Душанбе совершил преступление, будучи директором ГУП «Доступное жилье», - отмечается в сообщении.

«Он, вступив в сговор с директором ООО «Диерсоз», 41-летним жителем столицы, вошли в доверие 37-летнего жителя города и 25 января 2018 года взяли у него 310 тыс. сомони, которые так и не вернули», - сообщает пресс-служба.

Имена и фамилии в сообщении не приводятся.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям 247 (Мошенничество) и 323 (Служебный подлог) УК РТ, следствие продолжается, отмечает пресс-служба.

Напомним, в конце декабря 2018 года СМИ сообщили, что Генеральной прокуратурой по подозрению в мошенничестве задержан бывший глава ГУП «Сохтмони манзили дастрас» Нурулло Наимов.

Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон 29 января на пресс-конференции сообщил о задержание четырёх ответственных лиц ГУП «Доступного жилья» за мошенничество.

«С одного обвиняемого взыскано 500 тыс. сомони, с другого – 4 единицы техники. Следствие по проекту «Доступное жилье» продолжается», – отметил тогда генпрокурор.

В МВД, комментируя новость об его задержании раннее, сообщили «АП», что «во время проведения следствия появились новые обстоятельства».

Нурулло Наимов был отстранен от должности главы ГУП «Строительство доступного жилья» в августе 2018 года.

До этого, в апреле 2017 года мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение о создании Совета наблюдателей ГУП "Строительство доступного жилья». Его цель - защита интересов потребителей и своевременное завершение строительных работ на объектах в Душанбе. А в начале августа прошлого года Рустами Эмомали поручил столичной прокуратуре проверить деятельность ГУП принять меры по восстановлению ущерба, нанесенного бюджету его деятельностью.

Проект «Доступное жилье» в Душанбе предусматривает обеспечение определенного круга жителей столицы, в том числе и интеллигенции, сравнительно дешевыми квартирами в высотных домах, которые возводятся в районе «Профсоюзов» Душанбе.

Реализация вышеназванного проекта началась в столице при поддержке мэрии еще в 2013 году.

По плану, в сентябре 2015 года первые квартиры данного проекта должны были быть сданы в эксплуатацию, но на сегодняшний день строительство жилья все еще не завершено. Как ранее сообщил источник «АП» в администрации мэра Душанбе первый дом будет сдан в эксплуатацию в сентябре 2019 года, а остальные семь домов проекта будут сданы до конца будущего года.

Новым главой ГУП был назначен Парвиз Абдурахимзода.

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