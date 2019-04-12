Папа Римский Франциск в ходе духовной встречи с лидерами Южного Судана встал перед ними на колени, передает Euronews.
"Нам, политическим и религиозным лидерам, Бог передал важную задачу быть проводниками его народа, и именно поэтому с нас спрос будет больше. Потом с нас спросят, насколько хорошо мы трудились на благо народа и мира", - сказал Франциск, после чего поцеловал ноги гостей из Южного Судана, удивив их этим жестом.
В Ватикане по приглашению главы Римско-католической церкви для "духовной встречи" собрались президент Южного Судана Салва Киир и четыре из пяти вице-президентов, среди которых бывший лидер оппозиции Риек Машар Тени, а также религиозные иерархи.
Как ранее уточнили в Службе печати Святого престола, инициатива такой встречи принадлежала архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, ее поддержал Франциск. Примечательно, что понтифик серьезно рассматривал возможность поездки в Южный Судан и намеревался осуществить ее именно с англиканским архиепископом. Правда, позже от идеи такого вояжа пришлось отказаться, потому что "не созрели условия".
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