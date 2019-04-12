Вот уже год, как в Узбекистане официально появился первый приют для животных «Хаёт», куда уже успели привезти за все это время более 600 брошенных собак. И это количество было найдено только в городе Ташкенте и его округе.
«Идея открыть приют возникла несколько лет назад, когда я, будучи еще волонтером, спасала забитых и измученных животных на улицах. Тогда количество бездомных животных стремительно росло, а службы отлова пытались решить этот вопрос слишком радикально – они их убивали. Соответственно, я и несколько активистов решили заняться этой проблемой», - делится основательница приюта Ирода Маткаримова.
В Таджикистане, кстати, тоже совсем скоро может появиться свой первый подобный приют, но для этого таджикским защитникам животных, по их словам, предстоит пройти очень большой путь.
А какой путь прошли активисты в Узбекистане и к чему пришли, узнайте в нашем сюжете.
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Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.
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