Примерно 75% хлопка-волокна из Таджикистана уходит за рубеж по бросовым ценам. Сами мы его не перерабатываем и ничего из него не производим. А могли бы…

Приоритетная задача

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в последних двух посланиях парламенту поручал обеспечить текстильные предприятия страны отечественным сырьём и довести уже переработку хлопкового волокна до последнего цикла.

Согласно данным Минэкономразвития и торговли Таджикистана, только 25% хлопка-волокна перерабатывается в стране.

В мировой практике наиболее конкурентными в цепочке формирования добавленных стоимостей хлопково-текстильной отрасли признаны прядение и производство тканей.

По подсчётам специалистов, на производство пряжи и тканей приходится около 80% добавленной стоимости конечной товарной продукции, в то время как на производство хлопка-волокна – около 10%.

По информации Минэкономразвития и торговли РТ, доля лёгкой промышленности с учётом хлопкоочистительных заводов в совокупной продукции промышленности республики составляет всего лишь 11,3%.

В настоящее время в республике осуществляется первичная переработка хлопка-сырца, которая включает предварительную очистку и отделение семян.

Получившийся полуфабрикат – хлопок-волокно продается в Турцию, Китай, Казахстан и другие страны в качестве сырья. Оттуда к нам поступают готовые текстильные изделия.

От экспорта готовой продукции (пряжи и ткани) основные страны-экспортеры получают доход в 8 раз превышающий доход от экспорта хлопка-волокна.

По данным Таможенной службы, Таджикистан в 2018 году экспортировал более 111 тыс. тонн хлопка, а общая сумма импорта текстильных материалов составила около 36 млн. сомони.

Для создания одной тонны хлопка-сырца нужно 50 кг азота, 12-17 кг фосфора и 40-50 кг калия. Asia-Plus

Как помогают стимулы

Для развития текстильной отрасли в законодательстве Республики Таджикистан предусмотрены некоторые налоговые привилегии. Для создания новых предприятий по полной переработке хлопкового волокна (от хлопковой пряжи до хлопчатобумажных швейных изделий) ввозимые товары непосредственно для собственных нужд освобождены от таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость.

Экспорт товаров, производимых вновь созданными предприятиями, освобождается от налога на добавленную стоимость.

Вновь созданные предприятия освобождаются от налога на прибыль юридических лиц, минимального налога на доходы предприятий, налога на недвижимое имущество и земельного налога.

Все эти льготы помогли в 2018 году повысить производство.

- Если в 2014 году производство хлопковой нити составляло 8,7 тыс. тонн, то этот показатель в 2018 году повысился на 20,7 тысяч тонн, что по сравнению с 2014 годом больше в 2,4 раз, - говорит министр экономического развития и торговли Неъматулло Хикматуллозода.

Из 18 предприятий по переработке хлопкового волокна на 6 предприятиях («Нассочии Точик», «Чавони», «САТН» и «Нассочии Хучанд») налажено 4 цикла производства (прядильный, ткацкий, красильный и швейный). Ассортимент выпускаемой продукции составляет мужские и детские рубашки, шорты, брюки, джинсы, скатерти и салфетки, постельное бельё, банные принадлежности, трикотаж и т.д.

В двух из них в «Ресандаи Курган - тюбе» и «Бофандаи Норак» созданы 3 цикла производства (прядильный, ткацкий и швейный). В «Ресандаи Точикистон РБТ» налажено 2 цикла производства (прядильный и ткацкий).

Одной тонны хлопка достаточно для производства примерно 600-700 пар джинсов или брюк. Asia-Plus

С помощью инвесторов

По словам Хикматуллозода, источники сырья для развития легкой промышленности в республике есть. Сейчас разрабатывается специальная программа развития этой отрасли. Главное внимание будет уделено реконструкции предприятий, которые заняты первичной и глубокой переработкой хлопка.

Но для реконструкции существующих мощностей для переработки хлопка и создания новых предприятий республика нуждается в иностранных инвестициях, и примеры уже есть.

Так, уже начал работать текстильный комплекс ООО «Джунтай Дангара Син Силу Текстил», который действует совместно с китайскими партнёрами. Мощность годового цикла прядильного производства здесь составляет почти 25 тыс. тонн хлопкового волокна.

В марте 2019 года Таджикистан договорился с китайской компанией China Machinery Industry Construction Group Inc об инвестировании в предприятие «Сино Таджикистан Куляб Текстайл Индастри Парк» в размере $300 млн. Годовая переработка хлопка составит 35 тыс. тонн.

На этом пока всё.

Одной тонны хлопка достаточно для производства примерно 600-700 пар джинсов или брюк. Asia-Plus

Что нужно сделать, чтобы перерабатывать всё сырьё самим?

Многое! Модернизировать существующие хлопковые заводы с использованием новейших технологий при подаче хлопка-сырца в производство, очистке и сушке в сушительно-очистительном цехе от сора и примесей, джинировании (отделении хлопкового волокна от семян при первичной обработке хлопка), линтеровании (соскребание короткого волокна с поверхности семян после волокноотделения) и других технологических процессов.

Сегодня более 80 процентов производимого в республике хлопка-сырца приходится на долю фермерских хозяйств, которые нуждаются в господдержке.

Их главные проблемы: отсутствие качественных семян, ГСМ и техники, вынужденная продажа хлопка по низким ценам. При цене более 1 700 долларов за тонну хлопка на мировом рынке таджикские дехканские хозяйства отдают его по 500 долларов. Всё просто - компании, покупающие хлопок у дехкан, не соглашаются платить больше, потому что знают, что те его все равно больше никому не продадут, а у самих фермеров нет выхода на мировой рынок.

Эти проблемы должны были решаться выполнением Постановления «О программе полной переработки производимого хлопка-сырца в Таджикистане до 2015 года». Проект обещал дополнительные 10 миллиардов сомони доходов, однако программа так и не реализовалась в полном объеме.

Почему?

Специалисты, которые работают в сфере переработки хлопка, называют две главные проблемы: отсутствие доступа к приемлемым банковским кредитам и нехватка денег у производственников на выкуп хлопка. Производственные предприятия должны иметь как минимум 2-3 месячный запас сырья, чтобы наладить производство. Однако ограниченные финансы не позволяют им запасаться большим объемом, а волокно очень быстро реализуется на внешний рынок.

Экономист Ходжимухаммад Умаров назвал еще одну причину, почему программа не была реализована.

- Цели программы не соответствовали интересам определенных групп, которые были заинтересованы в экспорте волокна за границу, - говорит он.

Хлопок великолепно впитывает влагу. Если её будет достаточно, хлопок может впитать её столько, что увеличится в объёме на 40%. Asia-Plus

Хлопок - ценное сырье

Хлопок-волокно является надёжным и постоянным источником валютных доходов для экономики и бюджета Таджикистана.

Семена хлопка-сырца являются основным источником для производства растительного масла. Из одной тонны хлопковых семян можно получить 150-180 кг масла. Жмых и шелуха - ценнейшие концентрированные корма для развития животноводства. Стебли хлопчатника являются основным видом топлива для сельского населения.

Из хлопчатника и стеблей можно производить около 150 видов продукции.

- Хлопчатобумажные ткани – трикотаж, бумазею, сатин, маркизет, батист и ситец.

- Одеяла, вафельные полотенца, вату, пластмасс, целлюлозу, фотопленку, бумагу.

- Взрывчатые вещества, используемые в горнорудной промышленности.

- Жмых.

- Гудрон для твердых дорожных покрытий.

- Этиловый и метиловый спирт.

- Яблочную и лимонную кислоту из листьев.

- Строительный материал и топливо из стеблей.

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