Мы привыкли, что животные всегда окружают нас. И, кажется, что так будет всегда. В 2014 году Всемирный фонд дикой природы опубликовал неутешительные цифры: с 1970 количество диких животных на планете сократилось в два раза.

Животные образуют уникальную экосистему, которая поддерживает жизнь на Земле. Количество диких животных показывает, что мы с вами делаем с нашим миром: чем больше популяция, тем лучше обстоит дело с экологией в регионе.

Портал Kaktakto рассказывает о 15 видах животных Центральной Азии, которые мы можем потерять в ближайшем будущем.

Бухарский олень

Фото:isweet.com.ru

Подвид благородного оленя, который обитает в Центральной Азии. В 1999 году их уже насчитывалось не более 400 особей. Наибольшие потери понес Таджикистан из-за гражданских конфликтов.

Сейчас небольшая популяция бухарского оленя, 850 голов, сохраняется в заповеднике Тигровая балка в Таджикистане. Еще примерно 40 голов оленя обитает в Заравшанском заказнике (Таджикистан), на границе с Заравшанским заповедником (Узбекистан).

Животное находится под защитой Всемирного фонда дикой природы (Россия). С его помощью в тугайные леса (леса, возникающие по берегам невысыхающих рек Центральной Азии) было выпущено 200 особей, и к 2017 году численность бухарского оленя достигла 2700 особей.

Джейран

Фото: elementy.ru

Быстрая газель, которая обитает в регионе. Под особой угрозой находятся джейраны в Туркменистане и Казахстане. На животное часто охотятся из-за его мяса и рогов.

Попытка создать центры по разведению джейранов были предприняты в 1980-е годы в Западном Копетдаге и Гяурсе (Туркменистан), однако наиболее успешные результаты были достигнуты при переселении группы джейранов из Бадхыза на остров Огурчинский в Каспийском море.

Сейчас на территории заповедников живет более 200 голов джейрана.

Дрофа-красотка

Фото: Tengrinews.kz

Другое название вихляй — птица семейства дрофиных отряда дрофообразных. Свое название птица получила за характерную манеру бегать, кидаясь из стороны в сторону.

Несмотря на то, что дрофа-красотка занесена в Красную книгу Казахстана со статусом II категория, правительство страны разрешает шейхам из ОАЭ и Катара охотиться на птиц со своими соколами.

Дрофы водятся в степях Павлодара, на Устюрте, у гор Актау, в низовье Тургая. Гнездится этот вид в Зайсанской котловине и Чиликтинской долине, в южных предгорьях Тарбагатая. А вот на зимовку дрофа летит в Прикаспий, оседает к югу от Шымкента.

Беркут

Фото: nashzeleniymir.ru

Беркут распространен во всех странах Центральной Азии. Обитает в горах, в меньшей степени на равнинах. Избегает жилых районов, чувствителен к беспокойству со стороны человека.

За последние столетия беркут исчез из многих районов, где обитал ранее. Причиной этого стали их массовое истребление, урбанизация и использование земель под хозяйственные нужды.

Помимо браконьерства и хозяйственной деятельности человека, на уменьшение популяции беркутов, оказалось, влияет использование пестицидов. Поскольку беркуты находятся на вершине пищевой цепочки, в их организмах накапливаются отравляющие вещества, получаемые через пищу — грызунов. Это отразилось, в первую очередь, на репродуктивной системе хищников.

Скорлупа их яиц начала сильно истончаться и птицы раздавливают яйца при высиживании. Учитывая, что плодовитость орлов и так довольно низкая, это привело к резкому сокращению популяции беркута в большинстве сельскохозяйственных районов.

Манул

Фото: Википедия

Степная кошка с необыкновенными круглыми глазами и шикарным густым мехом. Манул распространен в Центральной Азии, от Южного Закавказья и западного Ирана до Забайкалья, Монголии и Северо-Западного Китая. В Центральной Азии встречается в Казахстане, Кыргызстане, Туркмении, Узбекистане, Таджикистане.

Точная численность вида неизвестна из-за скрытного поведения манула и мозаичности его распространения. По данным экспертов, численность манула в 1989 и 1991 годах оценивалась: в Алтайском крае в 200-300 особей. Максимальная плотность животных в отдельных местообитаниях составляла 2,5-3 взрослых особи на 10 км².

Кроме того, манул страдает от рук людей: браконьерство ради меха, капканы, которые расставляют для отлова лисиц и зайцев, но куда нередко попадают и манулы. На уменьшение численности этого вида влияет также сокращение кормовой базы: сурков и других грызунов.

Каракал

Фото: prohvost.club

Длительное время животное называли степной рысью, считая, что оно представитель отдельной ветви этого вида. Однако ученые установили, что казахстанский каракал имеет бóльшую схожесть с пумой и сервалом.

Это животное среднее по величине (до 85 см) с длинным, до 35 см, хвостом. Оно обладает густым мехом, сильными ногами. На ушках отличительная черта каракала — черные кисточки.

В Казахстане эти представители семейства кошачьих живут в пустыне и полупустыне: их еще можно встретить на побережье Каспия, на полуострове Мангышлак.

В Центральной Азии вид относится к исчезающим – в регионе осталось всего около 300 особей.

Кулан

Фото: Википедия

Единственный представитель непарнокопытных, сохранившийся в диком виде в северной Евразии, единственный выживший родственник миллионов тарпанов, диких ослов и лошадей, которые когда-то населяли обширные открытые пространства этого континента.

Меньше и плотнее, чем домашние лошади, куланы — самые быстрые представители рода лошадей, способные развивать скорость до 70 км/час в течение короткого времени и довольно долго двигаться со скоростью 50 км/час. На плоских пустынных равнинах Средней Азии куланы чувствуют себя прекрасно, питаясь травами и суккулентами.

Сейчас в регионе насчитывается около 900 особей.

Ирбис

Фото: forum.zoologist.ru

Крупное хищное млекопитающее из семейства кошачьих, снежный барс, или ирбис, находится на грани исчезновения. Снежного барса долгое время считали родственником леопарда — из-за внешнего сходства. Но ученые провели генетические исследования и выявили, что ирбис близок к тиграм, и, возможно, еще ближе к роду пантер.

На данный момент все еще считается отдельным родом Uncia (Снежные барсы). Из-за труднодоступности мест обитания животного и его малочисленности до сих пор остается малоисследованным учеными.

Из-за постоянного преследования со стороны человека численность снежного барса непрерывно сокращается. Привлекают браконьеров неплохие деньги, которые можно получить за мех барса.

Общее количество представителей вида в дикой природе, по состоянию на 2017 год, оценивается в 7500 особей.

Сурок Мензибира

Фото: Байбак.ру

Млекопитающий грызун семейства беличьих, мировой ареал состоит всего из трех изолированных участников в Западном Тянь-Шане: Чаткальского (Узбекистан), Кураминского (Казахстан), Таласского (Кыргызстан).

Сурок небольших размеров. Длина тела до 49 см. Длина Хвоста до 13,5 см. Внешний облик типичного сурка. Телосложение довольно тяжелое.

Конечности относительно короткие, задние лишь немного длиннее передних. Голова крупная. Уши короткие, широко расставленные. Стопа широкая, когти мощные.

Сейчас насчитывается около 5,5 тысяч особей.

Винторогий козел мархур

фото: e-wiki.org

Парнокопытное млекопитающее из рода горных козлов. Распространен в Западных Гималаях, Кашмире, Малом Тибете и Афганистане, а также в горах по реке Пяндж, хребтах Кугитангтау, Бабатаг и Дарвазском хребте в Таджикистане.

Основная причина резкого снижения численности мархуров – это браконьерство.

Особый интерес браконьеры проявляют к роскошным рогам животного. При этом из популяции выбиваются наиболее крупные здоровые самцы — обладатели самых больших рогов.

На 2011 год численность мархура в регионе составила чуть больше 2 тыс. особей, при этом самая крупная популяция — 1800 голов — проживала в Таджикистане.

Сайгак

Фото: Википедия

Сейчас сайгаки обитают в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, иногда заходят на территорию Туркменистана, в России (в Калмыкии, Астраханской области, республике Алтай) и западной Монголии.

Вид находится на грани полного исчезновения. За последние сто лет популяция сайгаков сократилась с миллиона особей до 40 тыс.

Больше всего животные гибнут в Казахстане. С 2010 по 2015 годы здесь погибло 132 тыс. сайгаков.

На данный момент официальной причиной массового падежа сайгака считается возбудитель гемаррогической септицемии (пастереллеза) — Pasteurella multocida типа В.

Сайгаки также гибнут из-за невозможности добывать корм из-подо льда, который не могут разбить копытами и из-за браконьерства.

По данным Минсельхоза Казахстана, на 2015 год поголовье сайгаков составляла почти 300 тыс. особей.

Переднеазиатский леопард

Фото: curious-world.ru

Самый крупный представитель семейства кошачьих. Средняя длина его тела составляет 1,7 м., хотя существуют особи размером от 1,25 м до 1,85 м. В холке животное может вырасти до 0,75 м. Хвост немного короче тела — от 95 до 115 см. Вес взрослой кошки составляет 60-70 килограммов.

При финансовой поддержке Всемирного фонда дикой природы численность переднеазиатского леопарда возросла с 70 особей в 1999 году до 110 в 2008.

Аркал

Фото: pintrest

Аркал — один из наименее изученных видов, который находится под государственной охраной. В Казахстане водятся самые крупные представители этой породы. Их вес достигает 70 кг. Отличительные черты этого барана — длинные ноги и шикарные спиралеподобные рога. У самцов к зиме появляется густая поросль на щеках и груди.

Для пропитания ему достаточно скудной растительности, которая есть в пустынных и полупустынных зонах.

В Казахстане представителей этого вида можно встретить на западе страны — в Карынжарыке, равнинной пустыне Кендерлисор, на полуострове Мангышлак.

Большую часть года муфлоны перемещаются стадами. Так им проще защищаться от волков. Кстати, это важнейший фактор низкой численности аркалов. Чтобы сохранить этот подвид парнокопытных, в Казахстане создан Устюртский заповедник. Сейчас численность муфлонов едва превышает 100 особей.

Перегузна или перевязка

Фото: animalworld.com

Животное имеет оригинальный окрас: гибкое тело покрыто коричневой шерстью, а на спине — желтоватые пятна, на мордочке есть белая полоса, которая идет по лбу к шее.

Традиционные места обитания — равнинные территории, полупустыни и пустыни, где растет саксаул. Перевязка — ночное животное. Большую часть светового дня она прячется в норах, причем не роет их, а отнимает у песчанки или суслика.

Она весьма агрессивно охраняет свою территорию. Когда чувствует опасность, то становится на задние лапы, принимая угрожающую позу и распушив хвост.

Численность перевязок сократилась из-за мелиоративной деятельности человека, уменьшения количества сусликов и песчанок, которые составляют рацион этого представителя куньих. Сейчас насчитывается не более нескольких тысяч особей.

Туранский тигр

архивное фото

Каспийский, он же туранский, или закавказский тигр – вымерший подвид, обитавший на территории от Турции до западного Китая, в том числе на Кавказе, в Иране и Центральной Азии.

Сохранились свидетельства о массивности туранских тигров (до 224 см в длину и массе тела до 240 кг) и выносливости: животные с легкостью преодолевали до 100 км пути в день.

Численность представителей подвида в XIX столетии составляла порядка 10 тысяч, а уже во второй половине XX века туранский тигр был полностью истреблен. Основной причиной его вымирания стала распашка самых плодородных пойменных земель под хлопковые поля, которая привела к тому, что копытные, основа тигриного рациона, практически исчезли из этих мест. В конце XIX века тигров уничтожали целенаправленно, чтобы обеспечить безопасность землепашцам.

Тот самый туранский тигр, конечно, уже не вернется. Но ученые доказали, что этот подвид генетически фактически идентичен амурскому тигру. Это позволяет рассматривать возможность восстановления вымершей популяции. Первый завоз особей амурских тигров на территорию резервата на южном берегу озера Балхаш планируется не ранее 2024 года, через 50 лет, по прогнозам ученых, на территории Казахстана может обитать от 150 тигров.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.