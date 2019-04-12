Компания Tcell расширяет розничную сеть в столице. С введением нового бренда, отражающего инновационный характер компании, офисы обслуживания абонентов Tcell должны отображать те же ценности: быть технологичными, инновационными, комфортными и полезными для каждого.

В Душанбе открылись еще два центра обслуживания компании Tcell. Это 25-й и 26-й по счету центры, которые оснащены самыми инновационными технологиями и призваны служить во благо абонентов и ещё большего сближения людей.

В церемонии открытия новых центов обслуживания абонентов Tcell приняли участие руководство компании, исполнительного органа государственной власти района Исмоили Сомони, Службы связи, корпоративные и индивидуальные абоненты, деловые партнёры компании и представители СМИ.

Символическую ленту в торжественной обстановке разрезали Генеральный директор компании Tcell Озодхон Давлатшоев и Илхом Мусозода, представитель хукумата столичного района Сомони.

«С введением нового фирменного стиля, Tcell ставит перед собой амбициозные задачи: воплощать инновационные коммуникационное технологии в своей стране, что приобщит Таджикистан к глобальной мировой площадке успешных инновационных решений, которые двигают прогресс. И новый офис в Душанбе полностью отвечает международным стандартам. В технологичном офисе можно получить качественный, быстрый и удобный сервис, приобрести современные гаджеты и комплектующие. Предоставление комфортного, удобного и оперативного сервиса – приоритет для компании», - заявил Генеральный Директор Tcell Озодхон Давлатшоев.

25-й центр обслуживания мобильного оператора находится по адресу проспект Рудаки, 55 (ориентир – рядом с бывшим зданием Главпочтамта). Здесь работой будут заняты шесть специалистов, которые 6 дней в неделю будут к услугам своих абонентов.

Другой центр обслуживания Tcell расположился по адресу улица Бехзода, недалеко от Парка культуры и отдыха имени Алишера Навои, недалеко от здания КЧС. В этом центре абонентов будут обслуживать три высококвалицированных специалиста.

Интерьер новых офисов обслуживания выполнен в соответствии с современными дизайнерскими решениями. Новый фирменный стиль, отражающий передовой характер компании Tcell, стал основой для дизайна офисов и его наполнения. Здесь каждому абоненту будет удобно, комфортно и уютно.

Все операторы, работающие в офисах обслуживания компании Tcell, проходят длительное и интенсивное обучение и стажировки, чтобы эффективнее помогать абонентам решать любые вопросы по связи. В каждом офисе обслуживания компании, абоненты могут получить любые консультации, связанные с мобильной связью, помощь с решением технических проблем, подключить SIM-карты Tcell, пополнить счет, подобрать нужный тарифный план и услуги, cкачать и зарегистрироваться в приложении «ТезСум» для быстрой оплаты услуг и денежных переводов.

Помимо консультации специалистов, в новых центрах компании можно будет приобрести мобильные телефоны, роутеры, аксессуары и комплектующие для мобильных телефонов, сувенирную продукцию Tcell.

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.