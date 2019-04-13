Тренер столичной школы борьбы Олим Аланазаров и трое его учеников находятся в США, где готовятся к предстоящим турнирам. Наставник считает, что в Таджикистане выросло новое поколение борцов, которые при создании необходимых условий могут показать достойные результаты.

Вот уже третий месяц молодые таджикские борцы Бахтовар Хасанов, Азизбек Шарифзода и Лоик Амирхонзода находятся в городе Нью-Йорк США, где под руководством бронзового призера чемпионата мира по греко-римской борьбе в Греции, заслуженного тренера республики Олима Аланазарова проходят подготовку к предстоящим мировым турнирам.

- Ребята занимаются с хорошим настроем, - рассказывает Аланазаров. - Не забываем о тренировках на выносливость, силу - это все понятно. Еще отрабатываем тактику, здесь сильных борцов хватает, американские борцы в последние годы добились хороших результатов. Ведем работу и над недостатками. Сегодня нужно четко подстраиваться под каждого соперника. Знать его сильные и слабые стороны и во время тренировок нарабатывать базу, изучать конкретные элементы.

Олим Аланазаров фото НОК РТ.

По словам тренера, изменения в правилах оставляют мало шансов борцам, не подготовленным должным образом к соревнованиям.

- Недостаточно быть, скажем, мощным в партере и все. Нужно еще, как минимум, показать и доказать судьям, что ты активен. А это значит - дышать, двигаться, тратить много сил, а не просто толкаться, и на этом фоне проводить приемы. Конечно, нужно еще бороться грамотно, включить мозги. Больше будет работать голова, меньше придется трудиться ногам и рукам, - считает наставник борцов.

Будь судьёй, чтобы стать грамотным тренером

По словам борцов-классиков, тренер Олим Аланазаров прикладывает много сил, чтобы наши спортсмены добивались хороших результатов, как в республиканских соревнованиях, так и за пределами страны.

- Тренерской деятельностью занимаюсь вот уже почти 15 лет. Еще в первые годы тренерской работы один из опытных наставников сказал мне: «Чтобы стать грамотным тренером, нужно научиться хорошо судить». Сначала я не придал особого значения этим словам, ведь тренер и судья — две разные профессии. Но потом понял: прав тот мастер, - рассказывает Аланазаров.

Так, тренер стал потихоньку осваивать навыки судейства. Сначала судил городские турниры, затем вышел на республиканский и международный уровень.

В 2015 году, на международном юношеском турнире по греко-римской борьбе в Ташкенте под названием «Силовые традиции Востока» О.Аланазоров был выбран лучшим судьей первенства. В дальнейшем его приглашали в качестве рефери во многие другие турниры за пределами страны.

Став судьей, О.Аланазаров отчетливо понял, как они трактуют те или иные правила, и теперь эту трактовку использует при подготовке своих парней. Получается как бы взгляд со стороны, что приносит еще больший эффект во время тренировочного процесса.

Цель - Олимпийские игры в Токио

Сегодня таджикские борцы уже начали подготовку к важным турнирам сезона. Тренер считает, что у нескольких наших борцов-классиков есть шансы попасть на предстоящий главный мировой спортивный форум – Олимпийские игры в Токио в 2020 году. В греко-римской борьбе есть надежда на успешные выступления Сухроба Абдулхаева, Азмиддина Ваххобова, Бахтовара Хасанова, Азизбека Шарифзода, Мубинджона Ахмедова, Лоика Амирхонзода и других.

Молодой и талантливый борец-классик Бахтовар Хасанов, в последние годы стабильно завоевывает медали на крупных международных первенствах.

- Бахтовар – воспитанник столичной спортшколы олимпийского резерва. Он не раз становился чемпионом республики, победителем и призером многих международных турниров, - рассказывает Олим Аланазров.

По словам тренера, Бахтовар также становился бронзовым призером чемпионата Азии среди молодежи и взрослых, а также призером Евразийских спортивных игр среди юношей в Алма-Ате.

- В прошлом году Бахтовар также завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии среди юниоров в Нью-Дели. Его стабильные выступления, а также постоянный рост мастерства дают надежду на то, что Бахтовар, как и другие наши лучшие спортсмены, сумеет завоевать путевку в Токио. Хороших борцов у нас много, но им нужна поддержка, - считает Олим Аланазаров.

Впереди - рейтинговые турниры

Недавно в Душанбе состоялся чемпионат республики по греко-римской борьбе, в котором определились лучшие борцы страны.

Теперь наших спортсменов ждут чемпионаты Азии и мира, а также лицензионные турниры, дающие возможность получить путевку на Олимпийские игры -2020.

Между тем Международная федерация борьбы утвердила рейтинговые турниры, а также новую систему определения рейтинговых очков.

Главные изменения коснулись чемпионатов мира, и если раньше за золото давали 25 рейтинговых очков, отныне их в два раза больше – 50. То есть, уже сейчас можно сказать, что финалисты чемпионата мира практически гарантированно будут посеяны на олимпийском турнире, в том случае, если они там будут бороться.

В остальном система осталась той же: дается 12 баллов за золото континентального чемпионата, и баллы индивидуальны для каждого борца, а не для страны.

Также были определены рейтинговые турниры для каждого стиля борьбы.

Для вольной борьбы, как среди мужчин, так и среди женщин, рейтинговыми турнирами стали Гран-при «Иван Ярыгин» (Россия), «Дан Колов» (Болгария), «Сассари Кап» (Италия), а также «Яшар Догу» (Турция).

В число рейтинговых соревнований по греко-римской борьбе вошли «Загреб Опен» (Хорватия), Гран-при Венгрии (Венгрия), «Сассари Кап» (Италия), а также Кубок Олега Караваева (Беларусь).

Чемпионаты Азии в 2019 году: Где? Когда?

Как сообщает Объединенный мир борьбы, в 2019 году запланированы три чемпионата Азии – среди взрослых, юниоров и кадетов:

Чемпионат Азии среди взрослых. 23-28 апреля, Сиань (Китай)

Чемпионат Азии среди кадетов. 27-30 июня, Тайчунг (Китайский Тайбэй)

Чемпионат Азии среди юниоров. 9-14 июля, Бейрут (Ливан)

Также в 2019 году пройдут пять чемпионатов мира по спортивной борьбе – среди взрослых, U-23, юниоров, кадетов и ветеранов:

Чемпионат мира среди кадетов. 29 июля – 4 августа, София (Болгария)

Чемпионат мира среди юниоров. 12-18 августа, Таллин (Эстония)

Чемпионат мира среди взрослых. 14-22 сентября, Астана (Казахстан)

Чемпионат мира среди ветеранов. 8-13 октября, Тбилиси (Грузия)

Чемпионат мира среди спортсменов U-23. 28 октября – 3 ноября, Будапешт (Венгрия).

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