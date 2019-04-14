АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 14 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
- В Лозанне (Швейцария) состоится 9-й Международный форум спортсменов. Таджикистан на нем представляет гребец Шахриёр Даминов.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 14 апреля
День таджикской науки.
1951 – Основана Академия наук Таджикистана.
2011 - В Раште в кишлаке Самсолик Нурабадаского района в результате спецоперации был убит Абдулло Рахимов, известный как Мулло Абдулло и 16 членов его банды.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 14 апреля
1916 – Родился автор Государственного гимна Таджикистана композитор Сулейман Юдаков.
1945 – Родился журналист, первый главный редактор парламентской газеты «Садои мардум» Муродулло Шерализода.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 15-20 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 26-31 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 22-27 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО кратковременный дождь, по ВГБАО небольшие осадки (дождь, снег). Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 13-18 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 мороза, днем 6-11 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 27-29 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 26-28 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 28-30 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 16-18 тепла.
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