АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 14 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

- В Лозанне (Швейцария) состоится 9-й Международный форум спортсменов. Таджикистан на нем представляет гребец Шахриёр Даминов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 14 апреля

День таджикской науки.

1951 – Основана Академия наук Таджикистана.

2011 - В Раште в кишлаке Самсолик Нурабадаского района в результате спецоперации был убит Абдулло Рахимов, известный как Мулло Абдулло и 16 членов его банды.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 14 апреля

1916 – Родился автор Государственного гимна Таджикистана композитор Сулейман Юдаков.

1945 – Родился журналист, первый главный редактор парламентской газеты «Садои мардум» Муродулло Шерализода.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 15-20 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 26-31 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 22-27 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО кратковременный дождь, по ВГБАО небольшие осадки (дождь, снег). Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 13-18 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 мороза, днем 6-11 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 16-18 тепла.