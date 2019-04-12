Авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» с 16 июля текущего года начнет осуществлять регулярные рейсы по маршруту Ташкент-Тбилиси и обратно. Информацию об этом распространила пресс-служба международного аэропорта столицы Грузии, сообщает Nuz.uz.
В летний сезон полеты будут совершаться два раза в неделю — по вторникам и воскресеньям. НАК использует для данных рейсов самолеты Airbus A320.
В первом квартале 2019 года количество визитов из Узбекистана в Грузию резко возросло. За указанный период узбекистанцы побывали в Грузии свыше 4,5 тысячи раз, что почти на 300% превышает аналогичные показатели прошлого года.
Прямое авиасообщение между странами было прекращено с распадом СССР. В настоящий момент пассажиры вынуждены летать через третьи страны. Минимальное время в пути между Ташкентом и Тбилиси составляет более восьми часов.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Как живет первый приют для бездомных животных в Узбекистане?
Плутон плутает, а инопланетяне живут на летающей тарелке. Дети рассказывают про космос
Главный тренер «Худжанда» Нумонджон Юсупов отправлен в отставку после ряда поражений
Tcell расширяется: в Душанбе открылись ещё два центра обслуживания
Таджикский космос: 10 причин гордиться страной
Старшая дочь Шавката Мирзиёева назначена имиджмейкером Узбекистана
Нужен консалтинг? Тогда мы идем к вам!
Лучшая фотография 2018 года по версии World Press Photo
Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана
Монологи таджикистанцев, которые помнят, как Гагарин полетел в космос
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста