Приверженцы террористической организации «Исламское государство» убиты в ходе контртеррористической операции в Тюмени, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Эту информацию подтвердил источник ТАСС.
ФСБ России ввела в ночь на 13 апреля в Тюмени режим контртеррористической операции, чтобы задержать приверженцев «Исламского государства», готовивших теракт.
Подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем, рассказал собеседник «Интерфакса».
Сколько человек убиты, не уточняется. Ранее источник «Интерфакса» сообщал о двоих подозреваемых.
Жителей района, где проходила контртеррористическая операция, эвакуировали. Их разместили в лицее № 34, где, как предполагается, они останутся на ночь.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтвердил «Интерфаксу» убийство двух предполагаемых сторонников «Исламского государства» в Тюмени.
"На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, и в результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы", - завили в НАК.
По информации НАК, они планировали теракты. Их имена не называются.
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.
В районе операции были слышны выстрелы. Кроме того, очевидцы сообщали о возгорании частного жилого дома. Пожар полностью потушен. Взрывотехники обследуют здание.
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