В рамках реконструкции душанбинского проспекта Саади Шерози (от «Мохи нав» до Цирка) часть дороги от Яккачинара до начала круга на цирк закрыта для движения автотранспорта.
Ремонтные работы на данном участке продлятся месяц, сообщил «АП» источник в администрации мэра.
Общественный транспорт, в том числе и маршрутки №№2, 13, 25, 52, 54, соединяющие окраины Душанбе с центром города, будут использовать объездные пути.
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