Энергетики столицы продолжают веерное отключение света в отдельных районах Душанбе. Определенная часть Душанбе сегодня, 15 апреля, останется без электричества.
«Его подача будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ. Как обычно, свет отключат в 9:00, его не будет до 16:00», - сообщили «АП» в Душанбинских энергетических сетях.
В указанное время электричество перестанет поступать в дома в микрорайонах Худжанбиёи Боло, Поён, Армугон и Чагатай.
В течение января, февраля, марта и теперь апреля практически ежедневно жители различных районов столицы поочередно остаются без электричества в дневное время: энергетики говорят, что проводят ремонтно-профилактические работы.
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