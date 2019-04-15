Мэр Душанбе Рустам Эмомали подвел итоги объявленного в декабре прошлого года конкурса на выявление лучшего школьника и лучшего воспитателя детского сада столицы.
Имена победителей конкурса определила специальная комиссия, которую возглавила вице-мэр Душанбе Мавсума Муини. В ее состав входили представители Минобразования, администрации мэра Душанбе, психологи, педагоги со стажем.
Лучшим воспитателем детского сада признана педагог детсада №67 Назарбахт Алидодова, лучшим школьником города объявлен ученик 10 класса общеобразовательной школы №49 Масъуд Давлатзода, сообщил «АП» источник в администрации мэра Душанбе.
Победителям конкурса будут вручены специальные дипломы и по 3 тыс. сомони.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
В центре Душанбе водитель протаранил светофор и камеру видеонаблюдения
В четырех микрорайонах Душанбе сегодня днем не будет света
Часть столичного проспекта Саади Шерози закрыта на месяц
Салом алейкум, Таджикистан! Анонсы событий, день в истории, прогноз погоды на 15 апреля 2019 год
Таджикская тюбетейка: нужен ли нам общенациональный головной убор?
Чинчак, Аюб-пистолет, Кобра. Самые интересные прозвища таджикских преступников
Животные Центральной Азии, которых мы можем потерять
Группа акционеров Facebook потребовала убрать Марка Цукерберга с поста главы правления
"Свой хлеб добываем сами". Чем живет женский мардикорбозор в Бохтаре – первый в Таджикистане
В Таджикистане в разы подорожал мобильный интернет
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста