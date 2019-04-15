В 2019 году Узбекистан вошел в список десяти наиболее привлекательных стран среди для мусульманских туристов стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).



По данным отчета, в топ-десятку рейтинга кроме Узбекистана вошли Иран и Индонезия. В список включены государства-члены Организации исламского сотрудничества, сообщает CA-NEWS.



Странами, которые сохраняют свою привлекательность для мусульманских туристов, являются Турция, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Марокко, Бахрейн, Катар, Тунис и Казахстан.



При составлении рейтинга учитывались историческое и современное значение страны для исламского мира, а также условия, созданные для мусульманских туристов, климат, безопасность и транспортные услуги.

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