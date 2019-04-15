Глава общественной организации Гражданской инициативы политики интернет Мухаммади Ибодуллоев рассказывает, как можно было бы получить прибыль от дешевого интернета.

О доступном интернете

Прежде всего, нужно обратить внимание на законы рынка – народ будет отказываться от всего, что дорожает. Рынок телекоммуникации растет во всем мире, его доход не падает ни при каких кризисах. За исключением Таджикистана. Таджикистан каждый год теряет здесь по $50 млн.

Уже к 2018 году Таджикистан потерял половину прибыли на рынке телекоммуникации, которая была еще пять лет назад. В 2013 году доход рынка составлял $540 млн., теперь эта цифра составляет $270 млн.

К слову, даже в кризисный 2008-ой год, когда все отрасли во всем мире начали терять доходность, доход рынка телекоммуникации продолжал расти. В Таджикистане в том числе.

Спад в Таджикистане начался с 2013 года, в следствии очередного мирового финансового кризиса Не успев стабилизироваться, как все мобильные компании получили очередной удар, когда были оштрафованы Налоговым комитетом на огромные суммы. В 2014г. компания Babilon-M была оштрафована на 341 млн. сомони, в 2017г. Megafon 155млн. сомони, Tcell 155млн. сомони, Beeline - 151,3млн. сомони.

Этим налоговики приостановили развитие инфраструктуры ИКТ – стало меньше доходов, инфраструктура приходит в упадок. Если связь будет дорожать, народ станет меньше пользоваться ее услугами, инфраструктуру не на что будет обновлять, и не будут появляться дополнительные услуги

…Антимонопольная Служба говорит, что за 2018 год население использовало 25 млрд 204 млн мегабайтов мобильного интернета, говоря о том, что население стало больше пользоваться интернетом, отказываясь от международных звонков. Я не понимаю, почему подсчет идет в мегабайтах, а не в гигабайтах, или же не ежемесячно, а в год? Мы же не покупаем 10 мегабайт, мы же покупаем сразу гигабайт или два?

Давайте тогда посчитаем: 25 млрд. 204 млн. мегабайтов это всего лишь 24 млн., 613 тыс. гигабайтов

Если учитывать, что в Таджикистане 3 миллиона населения пользуются мобильным интернетом, то выходит, что за целый год один человек в среднем пользуется всего лишь восемью гигабайтами интернета, а в месяц - менее 700 мегабайтами. Это совершенно не большие цифры. На 700 мегабайт можно посмотреть буквально два видеоклипа с Youtube или один фильм

Сейчас говорят, что народ будет пользоваться интернетом, даже несмотря на то, что цены подорожают. В связи с этим увеличатся и налоговые поступления. Но давайте вернемся в 2000 год, когда была только одна мобильная компания и расходы на него составляли $1000. У этой компании было лишь 900 клиентов, из числа сотрудников международных организаций. Мы вернемся туда, назад. Потому что простому, что Интернет станет роскошью, так как населению невыгодно будет пользоваться дорогим интернетом и мобильной связью. Мы пойдем на спад.

Будущее интернета

Если говорить о цифровой экономике, не будет доступной цифровой инфраструктуры, то не будет и цифровой экономики. Не будет прорыва технологии, не будет электронного правительства.

Если говорить о глобальном рынке телекоммуникации, сейчас есть два проекта, которые начали развиваться – OneWeb и SpaceX, которые обещают покрыть весь земной шар бесплатным интернетом в течении последующих 10 лет.

С развитием таких проектов не будет необходимости развивать инфраструктуру в каждой стране для предоставления доступа к интернету. Сигнал будет поступать прямо со спутника в терминалы, которые будут установлены в домах людей. В данном контексте, Таджикистан потеряет свой рынок, он уйдет в международные компании. Развитие международных инициатив не запретить. Для того чтобы блокировать сигналы со спутника, необходимо оборудование в десятки раз дороже, чем если бы мы сейчас потратили на развитие. Например, если сейчас, условно, на развитие отрасли нам необходимо 100 сомони, то на блокировку сигналов понадобится 1000, а то и больше

Так что лучше - блокировать или развивать?

Или другой момент: сейчас развиваются технологии электронных симкарт E-Sim. Я покупаю телефон, который поддерживает электронные сим-карты, подключаюсь к международной телекоммуникационной сети и всё. Оплачиваю все расходы в международных компаниях, и у меня будет единый номер без привязки к одной стране. Точно также, как мы сейчас используем электронную почту и мессенджеры. Таким образом, очень скоро такие понятия как роуминг и международные звонки просто исчезнут.

Если говорить о технологии BlockChain, зеленой энергии и технологической мощности, то также через лет 10 каждый пользователь сможет продавать технологические мощности своих устройств, как это происходит сейчас, через торренты. Сейчас эта технология официально развивается на Windows 10. Как только один пользователь с операционной системой Windows 10 обновит его, компьютеры других пользователей с такой же операционной системой будут заимствовать обновление именно у первого пользователя. Без лишних затрат.

А теперь представьте, когда у вас будет спутниковый интернет, солнечные панели, мощные компьютеры, вы уже не будете ограничены территориейТаджикистана. Виртуально вы будете не здесь – вы пользуетесь связью международных компаний, вы делаете покупки у международных компаний, вы используете свою автономную электроэнергию. Таджикистан не сможет получать доходы в виде налогов ото всех этих компаний, что семимильными шагами идут в сторону развития новых технологий и услугЭто наше реальное будущее.

Если регулятор отрасли связи и дальше будет ограничивать работу провайдеров, то мы отдадим рынок международным провайдерам.

Каким образом?

Два года назад закрыли NGN. Куда ушел народ? Они не ушли в Точиктелеком, они ушли к международным провайдерам, таким как Viber, IMO, WhatsApp, Telegram. Они все растворились.

Вот почему важно развивать внутренний рынок.

Или когда мы говорим о промышленной революции - индустрии 4.0... Сейчас идет внедрение киберсистем в производства и обслуживания человеческих потребностей. Если мы не будем все это внедрять (а при таких ценах мы не будем), мы отстанем от всего мирового рынка.

Мы уже сейчас отстали от наших ближайших соседей. А ведь лет 10 назад мы были впереди всех в Центральной Азии.

В будущем компании будут конкурировать не внутри страны, а на международном уровне. Глобализация рынка заставляет думать о конкурентах в мировом масштабе, а не внутри одной страны.

Неполученная прибыль

Решение антимонопольной Службы дает много преимуществ «Точиктелекому» - провайдеру, находящемуся в структуре Службы Связи. Но какую прибыль он приносит? Давайте сравним, какой процент дохода в бюджет принес за последние 10 лет «Точиктелеком» и все остальные операторы?

Если «Точиктелеком» увеличит свою эффективность и доходность даже на 100% он не достигнет доходов, которые дают все другие мобильные компании.

Нет смысла делать ставку на одну компанию в стране. Повторюсь, нужно думать о том, что у нас есть конкуренты на мировом уровне, а не внутри одной страны, и делать ставку на привлекательность наших технологий, чтобы наши абоненты максимально пользовались ими, а не уходили к международным поставщикам услуг.

Для этого необходимо предпринять несколько шагов.

В первую очередь, мы должны дать разрешение всем компаниями подключиться к широкополосным каналам Интернет самостоятельно ко всем соседним странам используя свои сети. И если будем получать интернет по дешевым ценам, получим возможность обеспечить трафиком Северный Афганистан – стать транзитной страной.

Подсчитайте. В том же Кыргызстане один мегабит в секунду стоит предположительно 12-17 долларов. Если мы купим интернет по этой цене, затем с маржой и всеми сопутствующими налогами перепродадим его за 20 долларов в Афганистан, это будет очень выгодно бюджету страны. Тогда и в самом Таджикистане упадет стоимость интернета.

А дальше – больше - чем дешевле будет цена, тем больше мы сможем развивать электронное правительство, цифровую экономику и все отрасли, где могут быть применены цифровые технологии. Не исключено, что за один год все это не будет заметно, но в последующие годы это даст плоды.

Есть примеры.

Давайте посмотрим на Грузию. Эта страна создала виртуальную свободную экономическую зону. Каждая компания-разработчик имеет право зарегистрироваться в этой виртуальной СЭЗ, не приезжая в Грузию. Компания имеет право состоять из одного человека, нет условий иметь целый штат сотрудников. А налоговая ставка всего 5%. Бюджет получает хорошие доходы, так как бизнес ищет место с привлекательными налоговыми условиями Соседний Кыргызстан образовал свой парк высоких технологий или Технопарк с привлекательными условиями налогообложения в размере 5% от экспорта программного обеспечения и IT-услуг Все зарегистрированные компании в этом парке за 2017 год принесли доход в размере 7,420 млн. долларов, из которых - 249 тыс. поступили в бюджет.

В этом парке технологий зарегистрированы 32 IT компании, образовано 424 новых рабочих мест. Когда правительство дало налоговые послабления для технопарка тем, кто экспортирует свои услуги, все индивидуальные разработчики зарегистрировали свой бизнес в нём официально. Они экспортируют свои программные обеспечения и IT услуги на внешние рынки. И это только начало, ведь технопарк только начал развиваться.

Фото Ferra.ru

Чем пользуется таджикский пользователь интернета? Продукциями Facebook, Mail.ru, Google и Yandex и др. На это уходит основной объем трафика. Есть такая технология, когда крупные компании переносят часть своих серверов в разные страны, для того чтобы увеличить скорость своих услуг и разгрузить объем трафика. Если предложить компаниям хорошие условия, чтобы они установили свои кэш-сервера в Таджикистане, улучшилось бы качество интернета; объем внешнего трафика постепенно бы заменялась трафиком внутри страны.

Невосполнимые потери

Повышением стоимости интернета мы откинем развитие страны на 10-20 лет назад. Уже в этом году сократится рынок пользователей интернета на 50%, если не больше.

Кто у нас пользуется интернетом? В основном молодежь. А молодежь у нас это либо студенты, а те, кто работает, у них еще и небольшой доход. Родители же, как правило, дают деньги на одежду, питание, транспорт, но не на интернет. А значит, мы потеряем их. Если мы потеряем сейчас молодежь в интернете, значит, мы потеряем наше будущее в интернете.

Если вообще в целом говорить об интернете Таджикистана, то нужно учитывать и экономическую составляющую. Тот же somon.tj. Ведь скольким людям этот портал помог в купле-продаже товаров. Этот проект, внес большую лепту в рынок онлайн купли-продажи.

У нас в стране только начинает развиваться мобильный банкинг. Если будет принято решение о повышение цены на интернет, развития в этом направлении не будет.

То же самое случится и с рынком рекламы и социальным медиа. А там потенциально тоже огромные деньги.

Нужно учитывать возможности образования. Развитие телемедицины и самой медицины, когда большинство новой информации по медицинскому направлению можно найти в интернете.

Вот откуда у простого врача с зарплатой 800 сомони будет доступ в интернет? А здесь уже речь идет о здоровье нации…

Если у студента не будет доступного интернета, как он будет развивать свои знания?

Это решение убьет институт семьи. У нас много мигрантов, которые по несколько лет не приезжали в Таджикистан. Связь – это единственный инструмент, который позволяет им поддерживать отношения со своими родственниками, матерями, женами, детьми. Позволяет им не быть оторванными от своей семьи, своей страны, своей культуры.

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