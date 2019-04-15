В весовой категории 90 кг дзюдоист из Таджикистана Эмомризо Анварзода выиграл золотую медаль. Другой таджикский дзюдоист Мухаммадризо Кувватов (до 60 кг) стал третьим в своей весовой категории.

Как сообщает пресс-служба НОК РТ, у девушек Шохида Каландарова в весовой категории до 63 кг стала обладательницей серебряной награды, а в весе до 52 кг Ахлия Муминова заняла третье место и выиграла бронзовую медаль.

Международный турнир проходил в двух возрастных категориях: юноши и девушки до 18 лет и юниоры и юниорки до 21 года.

В течение трех дней в турнире приняли участие 245 спортсменов из шести стран.

За призовые места Tashkent Asian Cup 2019 боролись дзюдоисты из России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и ОАЭ.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.