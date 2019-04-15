В период с 16 по 17 апреля ливневые дожди пройдут практически по всей республике за исключением ГБАО.
По данным Агентства по метеорологии, дожди местами будут сильные. В частности, в Душанбе, Гиссаре, Яване, Кулябе, Шуроабаде, Ховалинге, Муминабаде, Истаравшане, Пенджикенте.
В отдельных же районах республиканского подчинения (Дарбанд, Варзоб, Майхура) сильные дожди будут сопровождаться грозами, а также возможен град.
Завтра также ожидается понижение дневной температуры в долинах на 8-10 градусов.
Сообщается, что на реках, стекающих с южных склонов Гиссарского хребта и в бассейнах рек Яхсу, Кызылсу (южная), Обихингоу, Кафирниган, Элок, Сурхоб, притоков реки Зеравшан (Пенджикентский район) ожидается повышение уровня воды.
В перечисленных выше бассейнах рек также возможны селевые явления, а в горных районах республики (выше 3000 м) ожидается сход снежных лавин.
В Душанбе будет облачно, дождь, временами сильный, с грозой. Температура днем прогреется до 17-19 градусов.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Черешня в Таджикистане страдает от дождливой погоды
В Худжанде открылся магазин детской одежды «Донак». Отличное качество и интересный подход
Футзалисты Таджикистана уступили Венгрии
В Душанбе пройдёт VI Международный этно-джазовый фестиваль
Таджикистан наторговал за первый квартал почти на $964 млн
Минфин не спешит выполнить поручение правительства по информированию о бюджете
В Таджикистане заблокирован российский ресурс Яндекс.Дзен
Юные таджикские дзюдоисты выиграли 4 медали в Ташкенте
«Банк Эсхата» обучил более 2000 учащихся финансовой грамотности
Мухаммади Ибодуллоев: Интернет станет роскошью, мы пойдем на спад
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста