В период с 16 по 17 апреля ливневые дожди пройдут практически по всей республике за исключением ГБАО.

По данным Агентства по метеорологии, дожди местами будут сильные. В частности, в Душанбе, Гиссаре, Яване, Кулябе, Шуроабаде, Ховалинге, Муминабаде, Истаравшане, Пенджикенте.

В отдельных же районах республиканского подчинения (Дарбанд, Варзоб, Майхура) сильные дожди будут сопровождаться грозами, а также возможен град.

Завтра также ожидается понижение дневной температуры в долинах на 8-10 градусов.

Сообщается, что на реках, стекающих с южных склонов Гиссарского хребта и в бассейнах рек Яхсу, Кызылсу (южная), Обихингоу, Кафирниган, Элок, Сурхоб, притоков реки Зеравшан (Пенджикентский район) ожидается повышение уровня воды.

В перечисленных выше бассейнах рек также возможны селевые явления, а в горных районах республики (выше 3000 м) ожидается сход снежных лавин.

В Душанбе будет облачно, дождь, временами сильный, с грозой. Температура днем прогреется до 17-19 градусов.

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