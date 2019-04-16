Звонки посредством мессенджеров таджикских операторов «Чи гап?», «MobiГап», «Megafon life» и «Салом» на мобильные номера подорожали в 2 раза. Об этом уведомляют сотовые операторы Таджикистана.

Согласно распоряжению Антимонопольной службы Таджикистана (№31 от 4 марта 2019 года), с сегодняшнего дня, 16 апреля, минута разговора посредством этих мессенджеров будет стоить 25 дирамов.

«Минута разговора посредством этих мессенджеров раньше стоила от 10 до 12 дирамов у разных операторов. Теперь стоимость минуты разговора будет 25 дирамов у всех операторов. То есть стоимость разговора подорожает в более чем 2 раза», - сообщил источник в одной из мобильных компаний.

Следует отметить, что в данном случае считается стоимость минуты разговора с мессенджера на мобильный номер.

В конце января 2018 года мобильные операторы в беседе с «АП» сообщили, что в Налоговом комитете предложили повысить стоимость минуты разговоров в этих мессенджерах с нынешних 10-15 дирамов до 65-70 дирамов.

После закрытия NGN-телефония в 2017 году, сотовые операторы Таджикистана запустили свои мессенджеры: «Чи гап?» (Tcell), «MobiГап» (Вавилон-М), «Megafon life» (Мегафон Таджикистан) и «Салом» (Билайн). С их помощью можно звонить как внутри самого мессенджера, так и на мобильный номер.

В основном, услугами этих мессенджеров пользуются таджикские трудовые мигранты в России.

Напомним согласно распоряжению Антимонопольной службы Таджикистана, с 18 апреля мобильный интернет подорожает в более чем два раза и у всех операторов будут единые тарифы для общения.

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