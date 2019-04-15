Национальная сборная Таджикистана по футзалу принимает участие в международном турнире «Futsal Week Spring Cup – Porec 2019», который проходит в городе Пореч в Хорватии с 13 по 16 апреля.

В своем стартовом матче на этом престижном турнире сборная Таджикистана сыграла со сборной Венгрии. Более удачливыми оказались венгерские футзалисты, победившие со счетом 5:3. Голами в составе нашей команды отметились Парвиз Рахматов, Собирджон Гуляков и Баходур Ходжаев.

Следующим соперником таджикских футзалистов станет сборная Швеции, встреча с которой состоится сегодня, 15 апреля (в 20.30 дшб). Завтра, 16 апреля, таджикская команда сыграет с Черногорией.

Для участия в турнире в Порече привлечены 13 игроков сборной Таджикистана. Легионеры Фируз Бекмуродов и Файзали Сардоров («Алга-Дордой»), а также Рустам Хамидов («Sun City»), чьи команды вышли в 1/2 финала Суперлиги чемпионата Кыргызстана-2019, не смогли помочь национальной сборной на этом турнире.

Как сообщает сайт Федерации футбола Таджикистана, участие на международном турнире «Futsal Week Spring Cup – Porec 2019» является одним из этапов подготовки к отборочному турниру чемпионата Азии-2019, который пройдет с 16 по 27 октября.

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