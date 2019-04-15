Одно из самых ярких, главных и ожидаемых культурных событий года – VI Международный этно-джазовый фестиваль пройдет в течение 3-х дней: с 26 по 28 апреля в концертном зале «Кохи Суруш» с участием метров джаза Таджикистана, Европы и Центральной Азии

Все три дня гости фестиваля смогут окунуться в музыкальную культуру Таджикистана, Европы и Центральной Азии. Для них будут выступать знаменитые джаз-исполнители и музыкальные коллективы из Швейцарии, Германии, Австрии, Голландии, Франции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Таджикистан представят метры джаза - группы «Авесто», «Шелковый путь» под руководством Самандара Пулодова и Икбола Завкибекова, «Навои Аджам» (Худжанд), музыкальный коллектив Таджикской национальной консерватории им. Т. Сатторова, проект «Khalil brothers».

Группа «Аура», Кыргызстан

В дебютной программе вниманию зрителей представят свое творчество молодые, талантливые выпускники «Джаз Академии 2018», которая проходила зимой прошлого года на базе колледжа имени Ахмада Бабакулова.

Проект «Khalil brothers», Таджикистан

Помимо концертной программы в рамках фестиваля в Таджикской национальной консерватории им. Т. Сатторова состоится серия открытых мастер-классов и творческих встреч с Европейскими и Центрально-Азиатскими участниками фестиваля, что даст отличную возможность обмена опытом и творческими идеями. А 28 апреля в 10:00 состоится круглый стол с участниками фестиваля, где будут обсуждены пути развития этно-джаза в Центральной Азии и Европе.

Группа «LOWN», Франция

В рамках фестиваля ярким музыкальным экспериментом будет творческая интерпретация и исполнение «Домашнего задания» всеми участниками фестиваля, ставшее одной из традиций фестиваля. В этом году «Домашним заданием» была выбрана таджикская народная музыкальная композиция «Гулумой», предложенная художественным руководителем Фестиваля, музыкантом и композитором Джасуром Халиловым.

Группа «Навои ачам», Таджикистан

Международный Душанбинский этно-джазовый фестиваль организован Швейцарским офисом по сотрудничеству в Таджикистане и Культурным центром «Бактрия» при партнерстве с Таджикской национальной консерваторией.

Эдил и Cатжан project, Казахстан

Фестиваль также проходит при организаторской поддержке Посольства Великобритании и Северной Ирландии, Посольства Франции, Посольства США, Посольство Германии, Посольство Австрии в Казахстане, Инициативы Ага Хана в области музыкального творчества.

«Sinfonia De Carnaval», Австрия

Гостеприимную поддержку участникам фестиваля оказывает столичная гостиница «Серена Душанбе». Генеральным информационным партнером фестиваля выступает медиа-холдинг «Азия-Плюс».

Trio ‘Florian Favre’, Швейцария

VI Международный этно-джазовый фестиваль поддерживает инициативу главы государства Эмомали Рахмона об объявлении 2019 года Годом развития села, туризма и народных ремесел, а также содействует привлечению внимания зарубежных гостей к культуре Таджикистана и укреплению регионального сотрудничества в области культуры.

«JEEEP», Германия

Билеты на VI Международный этно-джазовый фестиваль можно приобрести в Культурном центре «Бактрия» по адресу: улица Мурзо Турсунзаде 12А, в Пазл Коворкинг (Бизнес центр Созидание, ул. Айни 48), а также на сайте www.ticketon.tj, воспользовавшись услугой доставки билетов.

«Under the Surface», Нидерланды

Более детальную информацию можно получить по номеру: (+992 372) 221-25-58 или на сайте www.jazzfestival.tj.