Одно из самых ярких, главных и ожидаемых культурных событий года – VI Международный этно-джазовый фестиваль пройдет в течение 3-х дней: с 26 по 28 апреля в концертном зале «Кохи Суруш» с участием метров джаза Таджикистана, Европы и Центральной Азии
Все три дня гости фестиваля смогут окунуться в музыкальную культуру Таджикистана, Европы и Центральной Азии. Для них будут выступать знаменитые джаз-исполнители и музыкальные коллективы из Швейцарии, Германии, Австрии, Голландии, Франции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Таджикистан представят метры джаза - группы «Авесто», «Шелковый путь» под руководством Самандара Пулодова и Икбола Завкибекова, «Навои Аджам» (Худжанд), музыкальный коллектив Таджикской национальной консерватории им. Т. Сатторова, проект «Khalil brothers».
В дебютной программе вниманию зрителей представят свое творчество молодые, талантливые выпускники «Джаз Академии 2018», которая проходила зимой прошлого года на базе колледжа имени Ахмада Бабакулова.
Помимо концертной программы в рамках фестиваля в Таджикской национальной консерватории им. Т. Сатторова состоится серия открытых мастер-классов и творческих встреч с Европейскими и Центрально-Азиатскими участниками фестиваля, что даст отличную возможность обмена опытом и творческими идеями. А 28 апреля в 10:00 состоится круглый стол с участниками фестиваля, где будут обсуждены пути развития этно-джаза в Центральной Азии и Европе.
В рамках фестиваля ярким музыкальным экспериментом будет творческая интерпретация и исполнение «Домашнего задания» всеми участниками фестиваля, ставшее одной из традиций фестиваля. В этом году «Домашним заданием» была выбрана таджикская народная музыкальная композиция «Гулумой», предложенная художественным руководителем Фестиваля, музыкантом и композитором Джасуром Халиловым.
Международный Душанбинский этно-джазовый фестиваль организован Швейцарским офисом по сотрудничеству в Таджикистане и Культурным центром «Бактрия» при партнерстве с Таджикской национальной консерваторией.
Фестиваль также проходит при организаторской поддержке Посольства Великобритании и Северной Ирландии, Посольства Франции, Посольства США, Посольство Германии, Посольство Австрии в Казахстане, Инициативы Ага Хана в области музыкального творчества.
Гостеприимную поддержку участникам фестиваля оказывает столичная гостиница «Серена Душанбе». Генеральным информационным партнером фестиваля выступает медиа-холдинг «Азия-Плюс».
VI Международный этно-джазовый фестиваль поддерживает инициативу главы государства Эмомали Рахмона об объявлении 2019 года Годом развития села, туризма и народных ремесел, а также содействует привлечению внимания зарубежных гостей к культуре Таджикистана и укреплению регионального сотрудничества в области культуры.
Билеты на VI Международный этно-джазовый фестиваль можно приобрести в Культурном центре «Бактрия» по адресу: улица Мурзо Турсунзаде 12А, в Пазл Коворкинг (Бизнес центр Созидание, ул. Айни 48), а также на сайте www.ticketon.tj, воспользовавшись услугой доставки билетов.
Более детальную информацию можно получить по номеру: (+992 372) 221-25-58 или на сайте www.jazzfestival.tj.
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