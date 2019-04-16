Житель Хорога Алишер  Хушдилов приговорен к 13 годам заключения за причастность к незаконному обороту наркотиков.

Он на территории рынка приграничной торговли «Тем» за 15  тыс. сомони приобрел у гражданина Афганистана по имени Ахтар 13 кг 200 грамма гашиша.

13:28 29 января

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В ходе транспортировки наркотиков на своем личном автомобиле  Алишер  Хушдилов был задержан сотрудниками милиции района Рушан ГБАО.

Решением  суда Рушанского района А. Хушдилов за причастность к незаконному обороту наркотиков приговорен к 13 годам лишения свободы, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщает пресс-центр Генпрокуратуры Таджикистана.

По данным Агентства по статистике Таджикистана за первый квартал текущего года на территории страны зарегистрированы 61 преступление, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

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