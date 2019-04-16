Вечером 15 апреля во французской столице загорелся собор Парижской Богоматери — один из самых известных соборов мира, символ Парижа. Полностью обрушилась крыша и знаменитый шпиль.

Происшествие связывают с идущим в здании ремонтом, но официальных данных пока нет, передает Новая газета

На данный момент пожарные локализовали огонь, сообщает Le Parisien.

Отмечается, что огонь еще не потушен до конца, однако пожарные контролируют его.

В рамках реставрационных работ вокруг собора были возведены леса высотой 100 метров.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал французам, что сгоревший в пожаре собор Парижской Богоматери будет восстановлен. Он назвал произошедшее «ужасной драмой» и поблагодарил пожарных за работу.

Огонь уничтожил две трети кровли, шпиль и часы собора. По оценкам экспертов, реставрация здания может занять от пяти до нескольких десятков лет.

Собор Парижской Богоматери - он же Нотр-Дам-де-Пари - начал активно строиться при Людовике VII в 1163 году. На возведение собора Людовик VII выдал парижскому епископу Морису де Сюлли 200 фунтов серебра.

Богослужения начали проводить в неготовом соборе приблизительно через 20 лет после закладки первого камня. Окончательно процесс завершился лишь в середине XIII века.

В следующие столетия собор претерпевал в основном косметические изменения. Его высота — 35 м, длина — 130 м, а ширина — 48 км. Колокольни возвышаются над Парижем на 69 м.

Нотр-Дам - самый узнаваемый образец готики. Наряду с Эйфелевой башней и Монмартром он является одной из главных достопримечательностей Парижа. Ежегодно собор посещают 14 млн. человек. В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО Собор Парижской Богоматери значится под 601-й номером. В Нотр-Даме хранилась одна из великих христианских реликвий — Терновый венец Христа. В настоящий момент ее судьба неизвестна.

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