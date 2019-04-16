В правительстве Казахстана назвали уточненную цифру финансовых средств на проведение выборов, передает «Казинформ».

«На заседании правительства Казахстана было принято решение о выделении из резерва правительства 9,4 млрд тенге ($24,8 млн), которые будут направлены на обеспечение проведения президентских выборов», - сказал первый заместитель премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов в кулуарах правительства.

По его словам, эта сумма будет направлена на организацию работ порядка 10 тысяч избирательных участков по всему Казахстану, в которых будут работать порядка 70 тысяч человек.

«И вот основная часть, конечно, направлена на заработную плату людей, которые будут вовлечены в работу этих избирательных участков. Сумма была скорректирована, понятно, изначально цифры шли от регионов заявки, мы по каждому региону уточнили количество участков, количество людей, которые там будут работать», - объяснил А. Смаилов.

При этом, он отметил, что не все люди будут работать на этих участках полный срок.

«То есть, все эти нюансы мы уточнили и вышли на цифру 9,4 млрд тенге», - добавил А. Смаилов.

Ранее на проведение досрочных выборов президента ЦИК запросил у правительства 12 миллиардов тенге.

Выборы в Казахстане пройдут 9 июня.

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