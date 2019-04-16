Глава государства 10 лет назад поручил производственникам воспользоваться создавшимися энергетическими возможностями и наладить на предприятиях трёхсменную работу. Однако тотального перехода мощностей на непрерывное функционирование пока не произошло. В чём причина?

Президент Эмомали Рахмон неоднократно еще с конца нулевых годов советовал руководству предприятий обеспечить трехсменную работу предприятий страны. Глава республики говорил, что это необходимо, если мы хотим увеличивать объемы производства и создавать новые рабочие места.

Не все готовы

Узнать количество предприятий с непрерывным производством «АП» не удалось по той простой причине, что такая статистика, оказывается, в республике не ведется. Ответ с таким содержанием был получен от Агентства по статистике при президенте и Министерства промышленности и новых технологий.

В Минпроме сказали, что контролируют выполнение предприятиями планов по объему производства, а суточной продолжительностью работы мощностей не интересуются.

В министерстве отметили, что в настоящее время непрерывное производство налажено в основном на сравнительно крупных цементных заводах, предприятий по добыче руды, а также некоторых предприятий в легкой промышленности. В столице круглосуточно работают только Душанбинский цементный завод и «Текстилькомбинат».

В Минпроме подчеркнули, что при встречах с руководителями предприятий рекомендуют наладить круглосуточную работу.

«Однако, не все предприятия пока к этому готовы, даже, если они материально и технически могут себе это позволить», - говорит источник.

"Таджикатлас" Фото Asia-Plus

Все очень просто, трехсменная работа подразумевает увеличение производства продукции в разы, которую потом еще нужно будет кому-то продать.

"Прежде чем перейти на непрерывную деятельность, предприятия должны найти рынки сбыта своей продукции", - поясняют в Минпроме.

На примере цементных заводов источник объяснил, что на их продукцию спрос есть, как внутри страны, так и за её пределами, поэтому они заинтересованы в увеличении производства, в том числе путем налаживания круглосуточной работы. То же самое, по его словам, можно сказать о предприятиях по производству драгоценных металлов, продукцию которых полностью закупает государство.

Текстилькомбинат, Душанбе Фото Asia-Plus

"То есть, здесь всё зависит от того, насколько производимая продукция того или иного предприятия востребована на рынке", - добавили в Минпроме.

Экономист Бахром Азимов полагает, что налаживать круглосуточную работу в Таджикистане могут себе позволить только те, кто выпускает сырье.

"Сырье, в каких бы его объемах мы не добывали или производили, ещё как-то можно продавать за границу, а вот расширять выпуск какого-нибудь готового товара с пометкой «made in Tajikistan» не имеет смысла, так как находить дополнительные рынки сбыта этой продукции будет невероятно сложно из-за её качества", - заключил эксперт.

Большинство простаивают

Но это исключение, на самом деле многие предприятия в Таджикистане не в состояние наладить работу даже в одну смену, не говоря уже о круглосуточной деятельности.

По данным Минпрома, в прошлом году из 2 тысяч 97 зарегистрированных промышленных предприятий (включая малые), не работало 127 единиц, то есть более 6% от общей численности предприятий. Это официальная статистика.

В министерстве отметили, что многие из простаивающих предприятий работают по сезонам, другая часть временно не действует в связи с отсутствием оборотных средств, кто-то сталкивается с проблемами, связанными с получением сырья.

В частности не функционируют многие предприятия по переработке хлопка, так как производство необходимого для них сырья в прошлом году снизилось.

Швейная фабрика "Гулдаст" Фото Asia-Plus

Также, по данным Минпрома, не работают некоторые предприятия, находящиеся в аренде.

Другие по уши в долгах

Правительство страны в конце января этого года поручило соответствующим структурам предпринять меры по сокращению задолженности крупных государственных предприятий.

Согласно принятому постановлению, Минфину поручается совместно с министерствами и ведомствами решить вопрос о сокращении объемов финансовых обязательств и кредиторских задолженностей предприятий до конца нынешнего года.

В документе указывается, что к принятию мер также должны быть подключены ОАХК «Барки точик», ГУП «Таджикская алюминиевая компания», ОАО «Международный аэропорт Душанбе», ОАО «Таджик Эйр», ГУП «Таджикская железная дорога» и другие.

Согласно официальным статистическим данным, суммарная кредиторская задолженность крупных и средних предприятий и организаций страны к концу прошлого года составила 63,4 млрд. сомони ($6,7 млрд.).

Масложиркомбинат, Душанбе Фото Asia-Plus

За год общая задолженность предприятий и организаций выросла почти на 21 млрд. сомони ($2,2 млрд.).

При этом общий размер долговых обязательств перед этими предприятиями (дебиторская задолженность) составил чуть более 20,1 млрд. сомони ($2,1 млрд.).

Удельный вес убыточных предприятий и организаций в общем количестве составил около 28%.

Больше всего зарегистрировано убыточных предприятий в обрабатывающей промышленности (27,6% от общего из количества). Также сравнительно много таких предприятий в строительстве (14,7%), транспорта, складского хозяйства и связи (7,5%).

Более трети от общей задолженности крупных и средних предприятий и организаций приходится на «Барки точик», который в целом (с учетом привлеченных для реализации инвестиционных проектов средств) должен около 23 млрд. сомони ($2,4 млрд.).

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