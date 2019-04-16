Глава государства 10 лет назад поручил производственникам воспользоваться создавшимися энергетическими возможностями и наладить на предприятиях трёхсменную работу. Однако тотального перехода мощностей на непрерывное функционирование пока не произошло. В чём причина?
Президент Эмомали Рахмон неоднократно еще с конца нулевых годов советовал руководству предприятий обеспечить трехсменную работу предприятий страны. Глава республики говорил, что это необходимо, если мы хотим увеличивать объемы производства и создавать новые рабочие места.
Не все готовы
Узнать количество предприятий с непрерывным производством «АП» не удалось по той простой причине, что такая статистика, оказывается, в республике не ведется. Ответ с таким содержанием был получен от Агентства по статистике при президенте и Министерства промышленности и новых технологий.
В Минпроме сказали, что контролируют выполнение предприятиями планов по объему производства, а суточной продолжительностью работы мощностей не интересуются.
В министерстве отметили, что в настоящее время непрерывное производство налажено в основном на сравнительно крупных цементных заводах, предприятий по добыче руды, а также некоторых предприятий в легкой промышленности. В столице круглосуточно работают только Душанбинский цементный завод и «Текстилькомбинат».
В Минпроме подчеркнули, что при встречах с руководителями предприятий рекомендуют наладить круглосуточную работу.
«Однако, не все предприятия пока к этому готовы, даже, если они материально и технически могут себе это позволить», - говорит источник.
Все очень просто, трехсменная работа подразумевает увеличение производства продукции в разы, которую потом еще нужно будет кому-то продать.
"Прежде чем перейти на непрерывную деятельность, предприятия должны найти рынки сбыта своей продукции", - поясняют в Минпроме.
На примере цементных заводов источник объяснил, что на их продукцию спрос есть, как внутри страны, так и за её пределами, поэтому они заинтересованы в увеличении производства, в том числе путем налаживания круглосуточной работы. То же самое, по его словам, можно сказать о предприятиях по производству драгоценных металлов, продукцию которых полностью закупает государство.
"То есть, здесь всё зависит от того, насколько производимая продукция того или иного предприятия востребована на рынке", - добавили в Минпроме.
Экономист Бахром Азимов полагает, что налаживать круглосуточную работу в Таджикистане могут себе позволить только те, кто выпускает сырье.
"Сырье, в каких бы его объемах мы не добывали или производили, ещё как-то можно продавать за границу, а вот расширять выпуск какого-нибудь готового товара с пометкой «made in Tajikistan» не имеет смысла, так как находить дополнительные рынки сбыта этой продукции будет невероятно сложно из-за её качества", - заключил эксперт.
Большинство простаивают
Но это исключение, на самом деле многие предприятия в Таджикистане не в состояние наладить работу даже в одну смену, не говоря уже о круглосуточной деятельности.
По данным Минпрома, в прошлом году из 2 тысяч 97 зарегистрированных промышленных предприятий (включая малые), не работало 127 единиц, то есть более 6% от общей численности предприятий. Это официальная статистика.
В министерстве отметили, что многие из простаивающих предприятий работают по сезонам, другая часть временно не действует в связи с отсутствием оборотных средств, кто-то сталкивается с проблемами, связанными с получением сырья.
В частности не функционируют многие предприятия по переработке хлопка, так как производство необходимого для них сырья в прошлом году снизилось.
Также, по данным Минпрома, не работают некоторые предприятия, находящиеся в аренде.
Другие по уши в долгах
Правительство страны в конце января этого года поручило соответствующим структурам предпринять меры по сокращению задолженности крупных государственных предприятий.
Согласно принятому постановлению, Минфину поручается совместно с министерствами и ведомствами решить вопрос о сокращении объемов финансовых обязательств и кредиторских задолженностей предприятий до конца нынешнего года.
В документе указывается, что к принятию мер также должны быть подключены ОАХК «Барки точик», ГУП «Таджикская алюминиевая компания», ОАО «Международный аэропорт Душанбе», ОАО «Таджик Эйр», ГУП «Таджикская железная дорога» и другие.
Согласно официальным статистическим данным, суммарная кредиторская задолженность крупных и средних предприятий и организаций страны к концу прошлого года составила 63,4 млрд. сомони ($6,7 млрд.).
За год общая задолженность предприятий и организаций выросла почти на 21 млрд. сомони ($2,2 млрд.).
При этом общий размер долговых обязательств перед этими предприятиями (дебиторская задолженность) составил чуть более 20,1 млрд. сомони ($2,1 млрд.).
Удельный вес убыточных предприятий и организаций в общем количестве составил около 28%.
Больше всего зарегистрировано убыточных предприятий в обрабатывающей промышленности (27,6% от общего из количества). Также сравнительно много таких предприятий в строительстве (14,7%), транспорта, складского хозяйства и связи (7,5%).
Более трети от общей задолженности крупных и средних предприятий и организаций приходится на «Барки точик», который в целом (с учетом привлеченных для реализации инвестиционных проектов средств) должен около 23 млрд. сомони ($2,4 млрд.).
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Эмомали Рахмон вылетел в Россию
Госдума приняла закон об изоляции Рунета
ФАО укрепляет деловые навыки бенефициаров гранта на паритетных началах в Таджикистане
В делегацию для переговоров талибы впервые включили женщин
«Я уйду, но вы пожалеете об этом»: Каххору Махкамову исполнилось бы 87 лет
В Афганистане объявлено о снижении цен на Интернет
Победила сплоченность: Казкоммерцбанк завоевал Банковский Кубок по стратегическому менеджменту
«Грандиозный марафон на 155 555 сомони" подошёл к концу
Дорожные штрафы в Бишкеке предложили направить на развитие скорой помощи
Юные футболисты из Душанбе и Хатлона оказались сильнейшими в Таджикистане
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
Муамар2 часа назад
Почему ............? (по качану)
Сто раз писали ответ на этот вопрос. Потому, что в РТ не созданы условия для .бизнеса. Вернее, их НЕТ совсем. В РТ производить ничего не выгодно, т.к. почти вся прибыль забирается государством, а те крохи , что остаются забирается снова государственными проверяльщиками и разными взяточниками на ВСЕХ уровнях. Бизнес прессуют со всех сторон. Рынка в РТ никакого не существует и, как правильно заметил эксперт, никому таджыкское на экспорт не нужно, даже куриные яйца на экспорт в Узбекистан. Фактически, властные структуры в РТ сами ведут свой бизнес, пользуясь своей властью. Везде волокита и законы не для бизнеса. Если бизнес освободить от государства, то он САМ наладит производство не только в три смены, а и в пять смен, безо всяких мудрых пожеланий ему сверху. Тут всё настолько очевидно, что понятно даже самой тупой козе.
Диер2 часа назад
Рост ВВП 7,5процентов
ShaITan3 часа назад
Что за наивние вопросы?
Систему надо менять, эти люди уже старые маразматики