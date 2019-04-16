ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан» показал лучшие результаты по итогам соревнований в рамках Банковского Кубка по стратегическому менеджменту и стал его победителем. Победа стала возможна благодаря сплоченности, решительности и профессиональному чутью команды, уверены сами победители.

Банковский Кубок по стратегическому менеджменту стал одним из традиционных мероприятий в сфере банковской деятельности Таджикистана, и проводится он уже более 5 лет. Ежегодно соревнования проходят в начале апреля по инициативе Национального Банка Таджикистана и при поддержке Фонда Сберегательных касс по международному сотрудничеству с целью большего повышения уровня профессионализма и потенциала работников кредитных организаций страны.

В соревнованиях, которые проходили в течение пяти дней - с 9 по 13 апреля, приняли участие такие ведущие кредитные организации страны, как Первый Микрофинансовый Банк, Банк Эсхата, Амонатбанк, Ориёнбанк и Казкоммерцбанк Таджикистан. По результатам задач, которые были поставлены перед командами кредитных организаций немецкими экспертами и ведущими соревнований Татьяны Фельдген и Инной Мазур, лучшие решения были предложены командой Казкоммерцбанк Таджикистана.

«В соревнованиях принимали участие лучшие сотрудники кредитных организаций страны, которые в профессиональном плане были опытнее нашей команды, поэтому победа для нас была приятной неожиданностью. Думаю, что сплоченность, профессиональное чутье, коллегиальное принятие решений, командный дух помогли нам в этой победе», - рассказал в беседе с «АП» управляющий директор и капитан команды Казкоммерцбанка Дулат Сарышов.

«Мы очень горды достижением нашей команды и сотрудников, которые своим упорством, умением принимать стратегически важные решения и предвидеть дальнейшую судьбу банка, показали высокую конкурентоспособность и достойно завоевали Банковский Кубок по стратегическому менеджменту», - добавил он.

В составе команды также были Саид Рахимов, начальник управления Риск менеджмента, Ксения Тулаганова, главный менеджер управления финансового контроля, Мавзуна Бакиева, начальник УАС и КР, Абдушукур Вахобов, начальник ВИП-центра.

По словам участников команды, пять дней соревнований виртуально приравнивались к пяти годам деятельности банка.

«Свои ответы каждая команда вводила в режиме онлайн. Мы выполняли функции бухгалтерии: стратегически планировали кредитование, депозитную базу, инвестиционную базу, обучение персонала и автоматизацию сервиса. Мы не знали, какая стратегия у других банков. В итоге выстраивались показатели, все банки выставляли свои цифры и образовывался рынок. Сложился виртуальный рынок, где у кого-то была агрессивная стратегия, стабильные приоритеты, а мы были за стабильность и доходность», - отметили они.

Казкоммерцбанк участвует в соревнованиях Банковского Кубка по стратегическому менеджменту уже второй раз. Последние два года Кубок доставался Банку Эсхата, Казкоммерцбанк занял второе место в первом своём участии, а теперь кубок и почетное место принадлежат KAZKOM-у.

По данным Фонда Сберегательных касс по международному сотрудничеству в Таджикистане, успешный руководитель банка должен учитывать очень много факторов при принятии стратегических решений, уметь предвидеть ситуацию на рынке и поведение конкурентов. Чтобы курс акций банка рос, необходима сплоченная работа всей команды по различным направлениям - кредитный и депозитный бизнес, маркетинг, персонал, инвестирование в ценные бумаги.

«В этом году борьба между командами была особенно напряженной, и мы рады объявить, что Кубок достается ЗАО "Казкоммерцбанк Таджикистан"! Мы поздравляем их с заслуженной победой и надеемся, что навыки, полученные в ходе деловой игры, они смогут применять на практике», - говорится в итоговой публикации немецкого фонда.