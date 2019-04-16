13 апреля в 15:00 в спорт-баре "Истиклол" прошел розыгрыш акции под названием «Грандиозный марафон на 155 555 сомони».

Акция длилась с 10 февраля по 5 апреля 2019 года.

Участники со всех регионов нашей страны активно принимали участие в данной акции.

По условиям акции, участнику нужно было сделать ставку на сумму от 99 сомони и выше с

коэффициентом от 1,87 и выше и набрать минимум 555 баллов.

На данном мероприятии было разыграно множество призов, в том числе и дополнительные

призы.

Хотим отметить, что никто не остался без внимания. Абсолютно всем гостям были вручены

фирменные наборы атрибутики от компании «Формула 55». Это фирменные футболки с

логотипом ТОП-клубов и футбольные мячи.

Напомним, что компания "Формула 55" часто проводит различные акции, конкурсы и розыгрыши

и, в первую очередь, уделяет особое внимание всем гостям для беспрепятственного

использования услугами компании.

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