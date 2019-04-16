Министерство связи Афганистана 13 апреля текущего года объявило о 30% снижении тарифов на Интернет в стране.

Министр связи и информационных технологий Афганистана Шахзод Арьеби сообщил СМИ, что в тарифных пакетах интернет-услуг компании-провайдера «Салом» произошло снижение, и цена за 1ГБ составляет 49 афгани (5,94 сомони), передает dialog.tj.

«Учитывая, что компании-провайдеры и интернет-компании предоставляют скидки и снижают цены для своих клиентов, мы также готовы предоставить 50% скидку компаниям-провайдерам и интернет-компаниям посредством Афган-Телекома», - сказал министр.

Это стало ответом министерства связи и информационных технологий Афганистана на критику и недовольство пользователей социальных сетей. С радостью приняв сообщение о понижении цен на интернет, теперь некоторые пользователи Интернета хотят, чтобы правительство наряду со снижением цен также повысило качество интернета.

Ранее 1ГБ интернет-трафика стоил 70 афгани (8,49 сомони), теперь цены упали до 49 афгани (5,94 сомони).

Вместе с тем, министр связи и информационных технологий Афганистана призывает пользователей интернета не забывать об интернет-безопасности.

Шахзод Арьёби, в частности, пригрозил заблокировать на территории страны Facebook, если в течение шести месяцев компания не учтет политику правительства, сообщает 1TV Afghanistan.

По словам министра, в Афганистане этой соцсетью часто злоупотребляют. Он отметил, что имеет в виду харрасмент, оскорбления, публикацию частных фотографий и видео.

"Создание аккаунтов должно подтверждаться документами, а все фейковые аккаунты должны быть заблокированы, - добавил он. - Какая польза от Facebook? Наша безопасность и национальные ценности важнее. Facebook - это для тех, кто живет в Дубаи. 60% наших людей умирают от голода, а мы тут о Facebook».

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