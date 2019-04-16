Движение «Талибан» впервые включит женщин в состав своей делегации для мирных переговоров.
«Эти женщины не имеют семейных связей с высокопоставленными членами талибов. Все они – простые афганки, проживающие на территории и за пределами Афганистана», – сказал официальный представитель движения Забиулла Муджахид пакистанскому телеканалу GeoTV
Очередная встреча по урегулированию конфликта в Афганистане между талибами и делегацией США, как ожидается, пройдет в столице Катара Дохе 19-21 апреля.
При этом Муджахид уточнил, что женщины не будут участвовать в переговорах с американцами. «Женщины будут участвовать только в переговорах с общественными деятелями Афганистана и политическими представителями. Они не будут принимать участия в переговорах с делегацией США под руководством спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада», – пояснил представитель талибов.
Талибы известны своими радикальными взглядами по положению женщины: они отказывают женщинам в равноправии с мужчинами.
После начала мирных консультаций, иностранные политики и представители высшего руководства Афганистана неоднократно заявляли, что талибы должны признать права женщин как часть процесса по прекращению войны.
В преддверии очередного раунда мирных консультаций ООН временно сняла санкции с высокопоставленных членов движения «Талибан», которые будут присутствовать на переговорах в Дохе.
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