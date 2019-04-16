50 кандидатов на получение грантов на паритетных началах получили профессиональные знания и навыки ведения бизнеса в ходе 10-дневного тренинга по основам бизнеса.
Тренинг проходил в городе Гиссор и районе Джалолиддини Балхи и был проведен Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и министерством труда, миграции и занятости населения Таджикистана.
Целью тренинга является повышение способности соискателей грантов на паритетных началах использовать соответствующие инструменты, способствующие эффективному инвестированию их денежных переводов в сельскохозяйственный сектор и агробизнес в Таджикистане.
“Продовольствие и сельское хозяйство являются крайне важными секторами для достижения всех целей в области устойчивого развития. ФАО оказывает техническую поддержку и поддержку в развитии потенциала по специализированным и бизнес-темам для обеспечения устойчивости будущих операций”, - подчеркнул представитель ФАО в Таджикистане Олег Гучгельдыев.
Тренинг по основам бизнеса был направлен на создание фундамента знаний для нового бизнеса и повседневной деловой работы для начинающих, а также на расширение знаний тех, кто хочет поднять свой бизнес на новый уровень. Участники изучили вопросы составлению бизнес-планов получили полезные и практические советы по подготовке презентаций, соответствующем деловом этикете, эффективных коммуникациях и логистике.
“Участники были заинтересованы данной темой обучения и продемонстрировали это посредством активного взаимодействия друг с другом и обсуждения различных бизнес-моделей, - сказала Гульджахон Джонакова, тренер Центра обучения взрослых. - Учебные модули, которые были разработаны экспертами ФАО, не являются сложными для понимания и применения бенефициарами. Мы ожидаем, что участники смогут поделиться своими деловыми знаниями с соседями, которые могут быть также заинтересованы в создании своего бизнеса. Совместно с экспертами ФАО мы продолжим предоставлять бенефициарам технические консультации и отслеживать их достижения”.
В конце тренинга у каждого участника был подготовлен черновой вариант бизнес-плана, который должен быть закончен во время второго тренинга, направленного на усиление технических навыков, необходимых для создания своего бизнеса в выбранных секторах.
По завершению тренингов по деловым и техническим навыкам, бенефициары представят свои бизнес-планы Комитету по надзору, где гранты будут присуждены лучшим бизнес проектам.
Тренинг проводился в рамках пилотного проекта “Содействие инклюзивному экономическому росту посредством грантов на паритетных началах”, целью которого является привлечение денежных переводов мигрантов для инвестирования в сельское хозяйство и агробизнес. Этот пилот является частью глобального проекта ФАО по укреплению продовольственной безопасности и питания в ряде стран Кавказа и Центральной Азии, который финансируется Российской Федерацией. Проект направлен на стратегическое содействие межсекторальному сотрудничеству и наращиванию соответствующего потенциала для эффективного обеспечения согласованности между секторами сельского хозяйства, питания, здравоохранения, образования и социальной защиты.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Эмомали Рахмон вылетел в Россию
Госдума приняла закон об изоляции Рунета
В делегацию для переговоров талибы впервые включили женщин
«Я уйду, но вы пожалеете об этом»: Каххору Махкамову исполнилось бы 87 лет
В Афганистане объявлено о снижении цен на Интернет
Победила сплоченность: Казкоммерцбанк завоевал Банковский Кубок по стратегическому менеджменту
«Грандиозный марафон на 155 555 сомони" подошёл к концу
Работаем на сырьё: Почему в Таджикистане промышленность была и будет убыточной
Дорожные штрафы в Бишкеке предложили направить на развитие скорой помощи
Юные футболисты из Душанбе и Хатлона оказались сильнейшими в Таджикистане
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста