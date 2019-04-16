Вопрос о повышении цен за проезд в общественном транспорте даже не обсуждается, заверили «АП» в мэрии города Душанбе.

Слухи по поводу повышения цен на проезд в общественном транспорте второй месяц муссируются на улицах города и в социальных сетях. Наши читатели попросили нас уточнить этот вопрос.

«Не знаю насколько правда, но утром водитель маршрутки сообщил, что 1 мая проезд в маршрутке составит 2 сомони 70 дирамов. Может это связано с тем, что запретили брать стоячих пассажиров? Уточните, пожалуйста», - написал нам читатель.

В транспортном отделе мэрии города Душанбе «АП» сообщили, что рейды проводятся согласно постановлению мэрии, которая запрещает брать стоячих пассажиров в общественный транспорт, в частности в маршрутки.

«В постановлении мэрии от 15 декабря 2018 года были утверждены действующие тарифы с учётом сидячих мест. Тогда компании, занимающие извозом пассажиров, взяли на себя обязательства: пассажиров будут высаживать и сажать в микроавтобусы только на остановках общественного транспорта, а также будут сажать в салон микроавтобусов пассажиров только по количеству имеющихся сидений. Поэтому никакие новые тарифы не рассматриваются», - сообщили в транспортном отделе столичной мэрии.

Последнее повышение цен на транспорт было в феврале 2018 года. Тогда проезд в троллейбусах столицы был установлен в размере 1 сомони, в автобусах - 1 сомони 20 дирамов, в маршрутках - 1 сомони 60 дирамов.

Как сообщает УМВД по городу Душанбе, за неделю в столице Таджикистана за перегруз общественного транспорта были оштрафованы 1 тыс. 292 водителя маршруток. За изменения маршрута движения оштрафованы водители 47 городских маршруток.

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