Мы готовили эту историю в прошлом году, на 140-летие Садриддина Айни, почти месяц - искали долго архивное видео и аудио, потом в два этапа делали съемки в Душанбе и Самарканде, а еще подбирали подходящего актера на роль известного писателя и ученого.

Сегодня, в день рождения Садриддина Айни, мы решили опубликовать этот видеосюжет еще раз, поскольку в эти дни в Таджикистане и Узбекистане отмечают день рождения уважаемого устода, который был и есть одинаково ценным, как для любителей таджикской литературы, так и для узбекской.

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Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.

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