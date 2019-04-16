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Эмомали Рахмон вылетел в Россию
Угадай, чей это голос? (ТЕСТ)
Как жил Садриддин Айни?
В Таджикистане предлагают купить в кредит интернет-пакеты мобильных провайдеров
Как Москва встретила Эмомали Рахмона
Новорожденному сыну Бурака Озчивита подарили апартаменты в Ташкенте
В Хорог придет вода. ЕБРР выделяет на это свыше 5 миллионов долларов
Жан-Батист Лемуан: Франция является крупнейшим европейским инвестором в Таджикистане
Мэрия: Проезд в транспорте в Душанбе не подорожает, но перегруз запрещается
Конец мобильного интернета в Таджикистане? Интернет-провайдеры готовы принять новых абонентов
Эмомали Рахмон вылетел в Россию
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