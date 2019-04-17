В ходе проведенного специального рейда сотрудниками ОГАИ УМВД Таджикистана по городу Душанбе выявлены шесть душанбинских водителей, которые без соответствующего разрешения тонировали стекла своих автомобилей, сообщает пресс-служба столичной милиции.

За незаконную тонировку стекол на штрафплощадку ГАИ доставлены автомашины Lexus под управлением Ёкубджона Насимова, Toyota Camry Хасана Давлатзода, Toyota Camry Уктама Аминова, Toyota Corolla Мирзохуджа Тураева, Toyota Camry Амирджона Сафарова и Hyundai Sonata Саймурода Шарифова.

Каждый из водителей за свои противоправные действия будет оштрафован на сумму 9 тыс. 850 сомони.

Напомним, в соответствии с постановлением правительства Таджикистана с 1 апреля за тонирование стекол автомобилей до 2005 года выпуска желающие платят 3 575 сомони (порядка $350). До 1 апреля стоимость разрешения на тонировку стоила для таких автомобилей 2 750 сомони ($270).

Владельцы автомобилей, выпущенных в 2005 году и позже, платят за получение разрешения на тонировку стекол уже 4730 сомони (около $500). Ранее водители таких автомобилей за годовое разрешение платили 3410 сомони ($360).

В соответствии с законодательством тонировать можно задние и боковые стекла автомобиля. Переднее стекло тонировать запрещается, за исключением верхнего края шириной 20 см.

Для владельцев автомобилей, которые ввезли автомобиль с тонированными стеклами на территорию страны, дается 10 дней для того, чтобы получить разрешение или заменить тонированные стекла на обычные.

Тонировать стекла такси и автомобилей, которые занимаются перевозкой людей, запрещено

По указанию президента Таджикистана Эмомали Рахмона все денежные средства, поступающие от выдачи разрешения на тонировку стёкол автомобилей, направляются на строительство Рогунской ГЭС.

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