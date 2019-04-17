Общая задолженность предприятий Таджикистана (без учета предприятия малого бизнеса) в прошлом году увеличилась на 28,8 млрд сомони (свыше $3 млрд).

По состоянию на 1 января 2019 года суммарная задолженность по обязательствам предприятий составила около 73 млрд. сомони, что почти на 28,8 млрд сомони больше по сравнению этого периода 2018 года, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

Дебиторская задолженность предприятий (задолженность перед ними) на начало этого года составила всего 21 млрд сомони, увеличившись за последний год на 6,7 млрд сомни.

Удельный весь убыточных предприятий, в общем, составил 25,4%. Это, в основном, предприятия обрабатывающей промышленности, строительства, транспорта, складского хозяйства и связи.

Доля предприятий, которым удалось закончить 2018 год с прибылью, не достигает даже 60%.

Общая балансовая прибыль крупных и средних предприятий страны в прошлом году составила всего около 1,8 млрд сомони ($190 млн).

Обеспокоенность властей

Правительство Таджикистана еще в начале этого года поручила принять меры по сокращению задолженностей крупных государственных предприятий.

Заниматься этим в соответствии с постановлением правительства должны Минфин и другие соответствующие министерства и ведомства.

Также, согласно документу, к мероприятию должны быть подключены такие крупные предприятия как «Барки точик», Таджикская алюминиевая компания, Международный аэропорт Душанбе, «Таджик Эйр», Таджикская железная дорога и другие.

Главный должник

Наиболее крупные задолженности среди таджикских предприятий на данный момент имеет «Барки Точик»: долги энергохолдинга на начало этого года составили 23,1 млрд сомони (около $2,5 млрд.).

«Барки точик», в частности, должен более 1 млрд сомони Сангтудинским гидроэлектростанциям, имеет налоговые задолженности на сумму 66 млн. сомони.

Также энергохолдинг задолжал крупные суммы ОАО «Ориёнбанк» и имеет долги, образовавшие за счет закупки угля и другого топлива (мазут и прочее).

Задолженности же перед Минфином по кредитным инвестиционным проектам на начало этого года составили 18,5 млрд. сомони. Эти средства в разные годы были привлечены для реализации электроэнергетических инвестиционных проектов.

Компания фактически каждый год заканчивает с большими убытками. Согласно последнему аудиту, результаты которого находятся в открытом доступе, чистый совокупный убыток «Барки Точик» в 2016 году составил свыше 2,3 миллиарда сомони. Аудит был проведен компанией Baker Tilly Klitou and Partners SRL.

В настоящее время завершается процесс реструктуризации энергохолдинга, и ожидается, что уже в этом году «Барки точик» будет разделен на три самостоятельные компании – генерирующую, передающую и распределяющую.

Некоторые вовсе не работают

Между тем, некоторые промышленные предприятия страны по различным причинам не функционируют.

В прошлом году, по данным министерства промышленности, из 2 тыс. 97 зарегистрированных промышленных предприятий (включая малые), не работало 127 единиц, то есть более 6% от общей численности предприятий.

В Минпроме отмечают, что некоторые из простаивающих предприятий работают по сезонам, другая часть временно не действует в связи с отсутствием оборотных средств, кто-то сталкивается с проблемами, связанными с получением сырья.

Не работают, в том числе, многие предприятия по переработке хлопка, так как производство необходимого для них сырья в прошлом году снизилось.

Также не функционируют некоторые предприятия, находящиеся в аренде.

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