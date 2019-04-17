По приглашению председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко парламентская делегация Таджикистана во главе со спикером нижней палаты парламента республики Шукурджоном Зухуровым сегодня, 17 апреля, отбыла в Санкт-Петербург.

Таджикские парламентарии 19 апреля примут участие в работе 49-го пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ, сообщил «АП» пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики Мухаммадато Султонов.

На заседании будет освещен вопрос об участии международных наблюдателей от МПА СНГ в мониторинге выборов, которые прошли за последнее время в странах — участницах организации. В контексте деятельности МПА СНГ в сфере развития демократии и парламентаризма на заседании также прозвучит информация о ходе подготовки к международной конференции «Институт выборов как механизм легитимации публичной власти».

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов парламентарии обсудят подготовку к его празднованию.

В Санкт-Петербурге запланированы также встречи Зухурова со спикерами парламентов из ряда стран СНГ.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.