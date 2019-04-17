«С повышением цен на интернет люди будут грамотно пользоваться им. Меньше будут играть, и портить свое зрение, будут беречь свое здоровье», - отметил в короткой беседе с «АП» заместитель председателя Службы Связи Илхом Атоев.

«Обратите внимание на молодежь – головы опущенные, всегда сидят в интернете. Они ничего не понимают, они заходят в виртуальный мир, и обратно не возвращаются. Люди начнут общаться друг с другом, читать книги», - отметил он.

С 18 апреля у всех сотовых операторов Таджикистана появится линейка единых тарифов на мобильные услуги согласно распоряжению Антимонопольной службы №31 от 4 марта 2019 года.

Все тарифные планы, которые до этого предлагали сотовые операторы Таджикистана, будут аннулированы.

Абонентов переведут на новые тарифы: Tcell назвал свои тарифы «Салом» (1,2,3), «Мегафон Таджикистан» - «Простой» (1,2,3), а Babilon-М - «Муносиб» («Подходящий» - 1,2,3), «Билайн» - Куллай (1,2,3).

С согласия Антимонопольной службы, все операторы Таджикистана разделили линейку единых тарифов на три вида: с абонентской платой в 25, в 30 и в 35 сомони. За эти деньги абоненты получают во всех компаниях равное количество минут для разговоров.

В объяснениях к новым тарифам на сайтах компаний отмечается, что при нулевом балансе будут доступны только входящие голосовые вызовы и SMS-сообщения в течение 180 дней.

Также компании сообщают, что в случае неуспешного начисления абонентской платы «все платные действия функционировать не будут». То есть, без абонентской платы исходящие звонки, исходящие SMS/MMS будут недоступны.

Компании также предлагают линейку интернет-пакетов, в которых каждый мегабайт считается по 0,062 сомони.

По словам источника в одной из сотовых компаний, раньше интернет-пакеты абонентам обходились дешевле.

«Например, абоненты могли покупать 3000 Мб интернета в пакетах примерно за 65 сомони. А теперь 3000 Мб интернета будет стоить 186 сомони. То есть, можно считать, что интернет подорожал почти в три раза», - отметил источник.

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