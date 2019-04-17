Новым генеральным директором компании "С7 космические транспортные системы" (S7 Space) назначена уроженка Узбекистана Рано Джураева, ранее возглавлявшая Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Об этом говорится в сообщении на сайте S7 Space, пишет CA-NEWS.

"S7 Group сообщает о назначении Рано Джураевой на должность генерального директора ООО "C7 космические транспортные системы" (S7 Space) с 31 марта 2019 года. Решение о назначении было принято советом директоров компании в связи с истечением полномочий прежнего генерального директора Сергея Сопова", - говорится в сообщении.

Джураева, слова которой приводятся в сообщении, отметила, что руководство страны и Роскосмос видят в коммерциализации мощный ресурс развития космоса. "Надеюсь, что мой многолетний опыт в гражданской авиации поможет сформулировать бизнес-стратегию компании, а недавний опыт на посту генерального директора ФГУП ЦЭНКИ приблизить ее воплощение", - сказала она.

Рано Джураева до прихода в авиационно-космический холдинг S7 Group несколько лет возглавляла «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) Роскосмоса. До этого занималась развитием транспортных отраслевых проектов, в частности, реализацией стандарта е-Freight в грузовых авиаперевозках в «Инновационном центре гражданской авиации», руководила авиационным сектором холдинга «Базовый Элемент», в том числе в период подготовки аэропорта Сочи к Олимпийским Играм 2014 года. В должности директора по развитию бизнеса «Эйрпорт Менеджмент Компани Лтд» занималась реализацией проектов по развитию аэропортового комплекса Домодедово.

Ранохон Джураева родилась в Ташкенте. После окончания школы Джураева, пройдя конкурс из 16 человек на место, поступила в Ленинградский институт авиационного приборостроения. Через год она перевелась в Московский авиационный институт (МАИ).

После окончания МАИ с отличием и аспирантуры в 1986 году Рано Джураева защитила кандидатскую диссертацию, посвященную расчетам динамики полета беспилотных летательных аппаратов. Изучала международные экономические отношения во Всероссийской академии внешней торговли. В Гарвардской бизнес-школе изучала стратегии финансового менеджмента.



Работала в ГосНИИ «Аэронавигация» руководителем проекта. С 1996 по 2005 годы на должности директора по развитию бизнеса в Airport Management Company Ltd занималась реализацией проектов по развитию аэропортового комплекса Домодедово и его неавиационной деятельности.

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