Евразийский банк развития прогнозирует Таджикистану сохранение высоких темпов экономического роста на фоне реализации инфраструктурных проектов.
Рост экономики Таджикистана в среднесрочной перспективе сохранится на уровне 7%. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре по Таджикистану, подготовленном Дирекцией по аналитической работе ЕАБР.
Прогноз экономического роста остался без существенных изменений по сравнению с предыдущей оценкой, сделанной в декабре прошлого года.
Авторы обзора обосновывают свои прогнозы продолжением реализации крупных инфраструктурных проектов, инициированных государственным сектором.
Отметим, что рост экономики в 2019 году на аналогичном уровне прогнозирует также Азиатский банк развития.
В опубликованном на днях новом отчете АБР «Обзоре развития Азии» рост экономики республике прогнозируется на уровне 7% в 2019 году и 6,5% в 2020 году.
Свой прогноз экономисты АБР связывают с сохранением значительных государственных инвестиций и увеличению денежных переводов.
Более скромный экономический рост предрекают Таджикистану специалисты Международного валютного фонда.
Согласно прогнозам Фонда, в 2019 рост ВВП Таджикистана составит 5%, а в 2020 году - замедлится до 4,5%.
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